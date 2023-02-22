«Правонарушение уже произошло, и задача следственных органов проверить является ли такое поведение системным, — считает адвокат Мари Давтян, руководитель „Центра защиты пострадавших от насилия“. — Если да, то ответственность может наступить вплоть до уголовной. Если нет, то материал будет проверяться Комиссией по делам несовершеннолетних (КДН) и семья может быть поставлена на учет для наблюдения. Бояться этого не надо, наблюдение как раз необходимо для того, чтобы предложить семье комплексную помощь, например, психолога в Центре помощи семье и детям, такие государственные центры есть в каждом городе».

О необходимости помощи говорят многие наши читатели. «Конечно, так обращаться с детьми нельзя, но и родитель мог так задолбаться, что ему уже все равно, — считает наша читательница Олеся. Посмотреть на ситуацию под другим углом предлагает и Марина: «Двое взрослых с двумя малыми детьми, один взрослый не может справляться с эмоциями, второй безразличен. Оба выгорели и устали. Есть ли у них помощь в воспитании детей? Достаточно ли они спят и отдыхают? Как давно они отдыхали без детей? Ресурс на нуле, а способность регулировать эмоции отрицательная». О конкретной проблемы вспоминает Виктория: «Лучше бы узнали, почему детские садики не берут детей до 3 лет или дают место в другом районе — были бы ясли, то и родители спокойно отдыхали».

При этом качество психологической помощи у многих вызывает вопросы. «По работе много сталкивалась и с опекой, и с ПНД — везде карательные действия, нигде нет ничего про поддержку и помощь, — делится своим опытом Олеся. — Когда сама пришла за помощью к «специалистами», меня стали ругать. Ругать!«

Качество психологической помощи зависит от конкретного учреждения, считает Мари Давтян. «Могу сказать, что и негосударственный психолог может оказаться некомпетентным, но на стороне „государственных“ психологов все-таки контроль вышестоящих органов и стандартизация деятельности, чего обычно нет в частных организациях. На практике мы чаще видим хороших специалистов, в Зеленограде, кстати, тоже».