«Помочь, а не наказывать» - что говорят читатели «Зеленоград.ру» о семье, в которой отец жестоко обращался с ребенком. И что будет по закону 22.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Для благополучия ребенка, с которым жестоко обошелся отец, больше нужно помочь его семье справится с психологическими проблемами, чем наказывать — так считает 67% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе; остальные — за наказание (Следственный комитет уже проводит проверку). Всего в опросе приняло участие около 2500 человек. При этом такое обращение в отношении двухлетнего сына считают недопустимым подавляющее большинство. Спросили эксперта, что будет дальше с семьей по закону.

«Правонарушение уже произошло, и задача следственных органов проверить является ли такое поведение системным, — считает адвокат Мари Давтян, руководитель „Центра защиты пострадавших от насилия“. — Если да, то ответственность может наступить вплоть до уголовной. Если нет, то материал будет проверяться Комиссией по делам несовершеннолетних (КДН) и семья может быть поставлена на учет для наблюдения. Бояться этого не надо, наблюдение как раз необходимо для того, чтобы предложить семье комплексную помощь, например, психолога в Центре помощи семье и детям, такие государственные центры есть в каждом городе».

О необходимости помощи говорят многие наши читатели. «Конечно, так обращаться с детьми нельзя, но и родитель мог так задолбаться, что ему уже все равно, — считает наша читательница Олеся. Посмотреть на ситуацию под другим углом предлагает и Марина: «Двое взрослых с двумя малыми детьми, один взрослый не может справляться с эмоциями, второй безразличен. Оба выгорели и устали. Есть ли у них помощь в воспитании детей? Достаточно ли они спят и отдыхают? Как давно они отдыхали без детей? Ресурс на нуле, а способность регулировать эмоции отрицательная». О конкретной проблемы вспоминает Виктория: «Лучше бы узнали, почему детские садики не берут детей до 3 лет или дают место в другом районе — были бы ясли, то и родители спокойно отдыхали».

При этом качество психологической помощи у многих вызывает вопросы. «По работе много сталкивалась и с опекой, и с ПНД — везде карательные действия, нигде нет ничего про поддержку и помощь, — делится своим опытом Олеся. — Когда сама пришла за помощью к «специалистами», меня стали ругать. Ругать!«

Качество психологической помощи зависит от конкретного учреждения, считает Мари Давтян. «Могу сказать, что и негосударственный психолог может оказаться некомпетентным, но на стороне „государственных“ психологов все-таки контроль вышестоящих органов и стандартизация деятельности, чего обычно нет в частных организациях. На практике мы чаще видим хороших специалистов, в Зеленограде, кстати, тоже».

Что будет с семьей дальше

Когда семья попадает на учет в КДН, ей специально предлагается индивидуальная профилактическая работа, чтобы выйти из кризисной ситуации, объясняет Мари Давтян. Игнорирование мер, предложенных КДН, будет приводить к тому, что срок учета семьи будет продлеваться, а родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если семья не согласна с конкретными мерами, которые ей предложили, то разумнее обсудить эти меры с самой комиссией и ее специалистами или официально обжаловать действия комиссии

«При этом нельзя сказать, что в система КДН работает идеально, — подчеркивает Давтян. — К ней есть много вопросов и в связи с серьезными пробелами в законе, и в связи со сложившейся практикой формирования самих комиссий. Но в любом случае, это органы без которых не обойтись, и порой они тоже могут помочь».

Редакция «Зеленоград.ру» узнает в КДН района Крюково и других организациях о принятых мерах.

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Это произошло в субботу днем возле корпуса 1640. Семья с двумя маленькими детьми шла возле корпуса 1604 по местному проезду, обходя припаркованный грузовик. Сначала мужчина провез коляску с маленьким ребенком. Затем, на оглядываясь, прошла женщина. За ними спешил второй ребенок. Побежав за взрослыми, он споткнулся и упал на дорогу. Тогда мужчина подобрал его, схватив за шкирку, и с размаху плашмя бросил в снег. Затем, подобрав с дороги оброненную ребенком вещь, снова взял ребенка за шкирку и грубо наорал не него, чтобы тот смотрел под ноги. Ребенок в это время громко плакал. Женщина на такое обращение не реагировала.

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Метки:
опека и попечительство
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