Новый пункт выдачи заказов из маркетплейса «Озон» находится с обратной стороны здания на площади Юности (дом 2, строение 1). Вход через подъезд 3 (там же, где «Инвитро»). Время работы с 10 до 21 часа.
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Кстати, именно в «Озоне» продаются наборы наклеек с известными местами Зеленограда, нарисованные местными художниками. Вся прибыль от продажи идёт на работу редакции «Зеленоград.ру». Один стикерпак стоит 500 рублей. Набор из двух — 700. Ссылки на заказ:
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