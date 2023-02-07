Эмма Ефимовна скончалась 6 февраля после продолжительной болезни. Это заслуженный ветеран зеленоградской клиники, замечательный врач-акушер-гинеколог, профессионал высочайшего уровня. В далеком 71-м она была простым врачом, в 76-м уже возглавила оперативную гинекологию. На пенсию ушла в 75 лет. До последнего рабочего дня Эмма Григорьевская успешно проводила сложнейшие операции. «Благодарны за огромный вклад в развитие нашей акушерско-гинекологической службы, за бесценный опыт и наследие! — пишут её коллеги из ГКБ имени Кончаловского. — Живая, прекрасная и лучистая — она навсегда останется в нашей памяти».