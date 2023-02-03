В полицию обратился 59-летний С. и рассказал, что сначала ему пришло смс якобы из банка и с просьбой перезвонить. В телефонном разговоре мошенник убедил С., что банк заблокировал ему счет и личный кабинет в приложении — поэтому приложение нужно обновить. Он установил новое приложение, ввел код из смс. Потом ему позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка и попросил не трогать телефон, так как приложение обновляется — С. так и сделал. А в это время мошенник получил удаленный доступ к телефону С. и перевел себе в общей сложности 810 тысяч рублей.

Мошенники начали распространять вредоносные программы под видом банковских приложений после их исчезновения из App Store и Google Play, из-за санкций. Если человек загрузит поддельное приложение и введет свои данные, мошенники могут получить доступ к его настоящему онлайн-банку или вообще к его телефону.

Чтобы защитить свои деньги, не скачивайте программы с неизвестных сайтов, из неофициальных магазинов приложений или переходя по ссылкам, которые вам прислали с незнакомых аккаунтов. Если вам пришло сообщение якобы от банка с призывом перейти по ссылке, не спешите — проверьте, куда вы переходите, что скачиваете и устанавливаете. Если есть сомнения, обновите приложение самостоятельно, зайдя вручную на сайт банка. Для большей надежности попросите обновить приложение у операциониста в отделении банка