Ресторан «Пивальди», открытие которого ждали с прошлого года, заработал на площади Юности (на месте бывшего кафе «Андерсон»). Пока ресторан работает в тестовом режиме.

Вот что это означает:

без спецблюд в меню

без алкогольной лицензии (можно со своим — строго с чеком из магазина и с оплатой «пробкового» сбора в размер 1-2 тысяч рублей)

без зоны ожидания

без онлайн-бронирования

с размещением гостей только по бронированию по телефону 8-495-477-55-00

Когда тестовый период закончится, не сообщается (пока не наладят работу).



Вход общий с рестораном Mill, третий этаж, ориентир — вывеска Pivaldi.

Время работы пятница-суббота с 11:00 до 2:00, остальные дни с 11:00 до 1:00



Концепция «Пивальди» в Зеленограде та же, что и в ресторане в Юрлово. Это, в частности, фиксированная цена на блюда — по 200 рублей каждое. В меню — горячие и холодные закуски, блюда на углях, супы, пицца, роллы, салаты, десерты. Пиво представлено двух типов: «Лагер Золотой» и «Пшеничное», оба нефильтрованные и непастеризованные.