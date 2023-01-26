«Время в пути для автобусов сократится с 30 до 10 минут», обещал Минтранс. Ничего из этого не сделано. Также не расширили Родниковую улицу в Голубом, как обещали.

«Автодорога [Жилинская улица] не вошла в основную программу капремонта 2023-2024 года», сообщили в областном учреждении «Мосавтодор» — этот ответ на вопрос о планах расширения предоставил редакции читатель «Зеленоград.ру». Почему не вошла, не уточнили. При этом проект на капитальный ремонт Жилинской улицы разработан — его выполнило по заказу «Мосавтодора» почти за 17 миллионов проектно-конструкторское бюро «Идея» в прошлом году.

«Главная проблема Жилинской улицы — её перекрёсток со Староандреевской (где светофор к Андреевскому храму и ДК „Андреевка“), там „горлышко“ , — прокомментировал ситуацию бывший глава Андреевки Иван Ульянченко. — Вокруг частная земля, вряд ли ее будут выкупать и продавать. На остальном участке улицы можно расширить проезжую часть, хоть там и лежат коммуникации. Выезд с Жилинской на Пятницкое шоссе остался таким же, я неоднократно делал заявки на отсыпку обочины щебнем — чтобы было удобно уходить в сторону Солнечногорска и не стоять в общей пробке, которая скапливается на светофоре в сторону Москвы. Тут реально вместо обочины сделать полосу. Но увы — подрядчик Мосавтодора не может даже ямы нормально заделать при въезде в Андреевку».