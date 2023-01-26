Расширение дорог в Андреевке отложили минимум на два года 26.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Осенью позапрошлого года подмосковные власти анонсировали ликвидацию пробок в Андреевке и Голубом в 2022 году — с помощью расширения Жилинской улицы, устройства на ней выделенной полосы, расширения пересечения Жилинской с выездом на Пятницкое шоссе. Сейчас стало известно, что всё это отложили или вообще отменили.

До этого областной Минтранс включил Андреевку и Голубое в свой пилотный проект ликвидации «глупых» пробок. Эти планы подтверждал и бывший глава Солнечногорского округа Виктор Родионов. Назывались конкретные планы и сроки: до декабря 2022-го расширить Жилинскую улицу, устроить выделенную полосу на протяжении 1,4 км (почти вся Жилинская), расширить перекресток с проездом 46Н-11354 — выездом на Пятницкое — с устройством поворотной полосы.

«Время в пути для автобусов сократится с 30 до 10 минут», обещал Минтранс. Ничего из этого не сделано. Также не расширили Родниковую улицу в Голубом, как обещали.

«Автодорога [Жилинская улица] не вошла в основную программу капремонта 2023-2024 года», сообщили в областном учреждении «Мосавтодор» — этот ответ на вопрос о планах расширения предоставил редакции читатель «Зеленоград.ру». Почему не вошла, не уточнили. При этом проект на капитальный ремонт Жилинской улицы разработан — его выполнило по заказу «Мосавтодора» почти за 17 миллионов проектно-конструкторское бюро «Идея» в прошлом году.

«Главная проблема Жилинской улицы — её перекрёсток со Староандреевской (где светофор к Андреевскому храму и ДК „Андреевка“), там „горлышко“ , — прокомментировал ситуацию бывший глава Андреевки Иван Ульянченко. — Вокруг частная земля, вряд ли ее будут выкупать и продавать. На остальном участке улицы можно расширить проезжую часть, хоть там и лежат коммуникации. Выезд с Жилинской на Пятницкое шоссе остался таким же, я неоднократно делал заявки на отсыпку обочины щебнем — чтобы было удобно уходить в сторону Солнечногорска и не стоять в общей пробке, которая скапливается на светофоре в сторону Москвы. Тут реально вместо обочины сделать полосу. Но увы — подрядчик Мосавтодора не может даже ямы нормально заделать при въезде в Андреевку».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, поселок андреевка
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