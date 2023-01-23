Главы управ районов Савелки и Старое Крюково — Андрей Макшанцев Людмила Петрова — уйдут на пенсию в течение месяца. Распоряжение об их освобождении от должности подписал мэр Собянин. Кто займёт их места, пока неизвестно.
Андрей Макшанцев возглавил управу района Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) почти 12 лет назад. До этого более 20 лет работал на разных должностях в "Мосгортрансе", в частности, возглавлял зеленоградский автокомбинат. С должности главы управы он уйдет 31 января.
Людмила Петрова возглавила управу района Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) более 13 лет назад. До этого 16 лет работала заместителем глав разных зеленоградских управ. Она покинет место главы управы с 15 февраля.
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