Андрей Макшанцев возглавил управу района Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) почти 12 лет назад. До этого более 20 лет работал на разных должностях в "Мосгортрансе", в частности, возглавлял зеленоградский автокомбинат. С должности главы управы он уйдет 31 января.

Людмила Петрова возглавила управу района Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) более 13 лет назад. До этого 16 лет работала заместителем глав разных зеленоградских управ. Она покинет место главы управы с 15 февраля.