Данные оборота розничной торговли по округам Москвы в пересчете на одного жителя опубликовал канал «Районная аналитика Москвы» на основе данных Мосстата за 9 месяцев прошлого года. По этому показателю Зеленоград оказался на последнем месте среди других московских округов — с более чем двухкратным отставанием от предпоследнего места.

Относительно мало тратят зеленоградцы и в общепите — по этому показателю наш округ на предпоследнем места, обгоняя только Новую Москву.

Если судить по статистике, в Зеленограде также самая низкая по Москве средняя зарплата и самая большая доля малообеспеченных и нуждающихся семей