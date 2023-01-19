Данные оборота розничной торговли по округам Москвы в пересчете на одного жителя опубликовал канал «Районная аналитика Москвы» на основе данных Мосстата за 9 месяцев прошлого года. По этому показателю Зеленоград оказался на последнем месте среди других московских округов — с более чем двухкратным отставанием от предпоследнего места.
Относительно мало тратят зеленоградцы и в общепите — по этому показателю наш округ на предпоследнем места, обгоняя только Новую Москву.
Если судить по статистике, в Зеленограде также самая низкая по Москве средняя зарплата и самая большая доля малообеспеченных и нуждающихся семей
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