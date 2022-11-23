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Старые районы Зеленограда оказались в «лидерах» по числу малообеспеченных семей — если считать по субсидиям на оплату коммуналки 23.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Районы Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково — весь старый город — оказались в топе рейтинга районов Москвы по доле малообеспеченных и нуждающихся семей.

Рейтинг составил телеграм-канал «Районная аналитика Москвы» на основе данных о количестве семей, получающих жилищную субсидию — компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Первое и второе место рейтинга занимают Матушкино (1, 2 и 4 микрорайоны) и Савёлки (3, 5, 6, 7-й). В них 84 и 83 получателя субсидий на тысяч жителей соответственно. На четвертом месте Старое Крюково (8 и 9-й), на пятом — Силино (10, 11, 12-й) с 73 и 70 семьями соответственно.

Субсидия положена тем, у кого из совокупного дохода (всех членов семьи) более 10% тратится на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По данным на июль 2022 года, в этих четырёх районах субсидию суммарно получают 11430 семей.

А вот в районе Крюково (14 — 23 микрорайоны) число малоимущих семей примерно такое же, как среднем по Москве — 49 на тысячу жителей (общее число получателей субсидии 5312 семей).

Почему так, точно неизвестно. Возможные причины — более молодое, чем в остальных зеленоградских районах, население и большее количество коммерческого жилья, которое покупают обеспеченные люди.

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Метки:
жкх, малообеспеченные семьи
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Обсуждение
A T
10 минут назад
Интересно, почему в Крюково "более молодое" население?
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