Субсидия положена тем, у кого из совокупного дохода (всех членов семьи) более 10% тратится на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По данным на июль 2022 года, в этих четырёх районах субсидию суммарно получают 11430 семей.

А вот в районе Крюково (14 — 23 микрорайоны) число малоимущих семей примерно такое же, как среднем по Москве — 49 на тысячу жителей (общее число получателей субсидии 5312 семей).

Почему так, точно неизвестно. Возможные причины — более молодое, чем в остальных зеленоградских районах, население и большее количество коммерческого жилья, которое покупают обеспеченные люди.