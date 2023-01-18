В сравнении с первой неделей 2023 года число заболевших выросло во всех возрастных группах. Роспотребназдзор назвал ситуацию «напряженной» и связал её с возобновлением активности и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников. На сколько именно выросла за неделю заболеваемость в Москве, не сообщается.

«Среди детей показатели заболеваемости остаются ниже эпидемических пороговых величин», отметили в Роспотребнадзоре. Значит ли это, что среди взрослых показатели выше и можно говорить об эпидемии, непонятно.

При этом в Роспотребнадзоре продолжают считать, что подавляющее число москвичей — 60% — привито против гриппа, а детей ещё больше — 70%.

В целом по России заболеваемость ОРВИ и гриппом за последнюю неделю выросла в полтора раза, из них 76% приходится на грипп. Также почти на 40% выросла заболеваемость ковидом.

В общем, берегите себя: мойте руки, при необходимости носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию.