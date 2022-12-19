Лишь 17% читателей «Зеленоград.ру» ответили, что вакцинировались от гриппа, тогда как по данным Роспотребнадзора в Москве привито более 59% жителей. Опрос проводился на сайте, вконтакте и телеграме, в нем приняло участие 1700 человек.

Как объяснить такое значительно расхождение, непонятно. Возможно, дело в приписках. Например, один зеленоградец случайно обнаружил у себя в электронной медкарте отметку о прививке, которую не делал. После жалобы её объяснили техническим сбоем.

Но чаще фальшивые прививки находят у детей, которых вакцинируют организованно, в школах. Судя по нескольким сообщениям, схема следующая — если родитель соглашается на прививку, её честно делают, а если пишут отказ, то в отчете записывают, что прививку сделали. Данные об этом попадают как минимум в электронную медкарту.

Какая доля отказавшихся детей получает запись о прививке, неизвестно. Если специально не проверять, то обнаружить приписанную прививку можно только случайно и тем, кто подключил электронную медкарту. По данным московского Роспотребнадзора, доля вакцинированных от гриппа детей — около 70%.



Куда деваются сами вакцины, которые выделены для приписанных прививок, неизвестно.