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Число вакцинированных от гриппа читателей «Зеленоград.ру» радикально разошлось с данными Роспотребнадзора. Возможно, дело в приписках 19.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Лишь 17% читателей «Зеленоград.ру» ответили, что вакцинировались от гриппа, тогда как по данным Роспотребнадзора в Москве привито более 59% жителей. Опрос проводился на сайте, вконтакте и телеграме, в нем приняло участие 1700 человек.

Как объяснить такое значительно расхождение, непонятно. Возможно, дело в приписках. Например, один зеленоградец случайно обнаружил у себя в электронной медкарте отметку о прививке, которую не делал. После жалобы её объяснили техническим сбоем.

Но чаще фальшивые прививки находят у детей, которых вакцинируют организованно, в школах. Судя по нескольким сообщениям, схема следующая — если родитель соглашается на прививку, её честно делают, а если пишут отказ, то в отчете записывают, что прививку сделали. Данные об этом попадают как минимум в электронную медкарту.

Какая доля отказавшихся детей получает запись о прививке, неизвестно. Если специально не проверять, то обнаружить приписанную прививку можно только случайно и тем, кто подключил электронную медкарту. По данным московского Роспотребнадзора, доля вакцинированных от гриппа детей — около 70%.

Куда деваются сами вакцины, которые выделены для приписанных прививок, неизвестно.

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Метки:
грипп, вакцина, прививки
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