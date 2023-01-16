На Центральном проспекте автомобиль спровоцировал ДТП — вероятно, пропустив левый поворот к улице Юности, он остановился и пытался через три полосы вывернуть на поворот. Другая машина, ехавшая в этот момент прямо, пыталась уйти от столкновения и врезалась в дорожный знак.
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