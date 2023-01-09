Разовый проезд по платной дороге М-11 подорожал на 50-100 рублей 09.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Проезд по трассе М-11 «Нева» на участке от Москвы до Солнечногорска подорожал с 9 января. Также выросла стоимость аренды транспондера. Стоимость проезда по абонементу не изменилась.

Например, проезд на легковой машине от Зеленограда до Москвы в будни днём теперь стоит 460 рублей при оплате транспондером и 500 без него (было 400 и 450 соответственно). Проезд ночью подорожал вдвое — теперь он стоит 200 рублей. Все тарифы здесь.

Кроме того, вдвое подорожала ежемесячная плата за аренду транспондера — теперь за него спишется 100 рублей, если в течение месяца вы им пользовалось хотя бы один раз.

В «Северо-Западной концессионной компании», которая управляет нашим участком М-11 подорожание проезда объяснили «ежегодной актуализацией тарифов», а подорожание аренды транспондера тем, что не меняли стоимость с 2015 года.

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Метки:
автомобиль, платная дорога м-11
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