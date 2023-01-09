Посетитель табачного магазина украл несколько упаковок электронных сигарет 09.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Посетитель табачного магазина на улице Панфилова украл несколько упаковок электронных сигарет, пока продавца не было за прилавком.

Украденный товар он спрятал под куртку, свободно вышел из магазина и продал, сообщили в зеленоградском УВД.

Полиция задержала подозреваемого в краже — им оказался 37-летний житель Московской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Метки:
кража
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