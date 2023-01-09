Посетитель табачного магазина на улице Панфилова украл несколько упаковок электронных сигарет, пока продавца не было за прилавком.
Украденный товар он спрятал под куртку, свободно вышел из магазина и продал, сообщили в зеленоградском УВД.
Полиция задержала подозреваемого в краже — им оказался 37-летний житель Московской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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