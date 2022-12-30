В «Перекрёстках» запускают cистему быстрых платежей с NFC-метками зеленоградского «Микрона» 30.12.2022 ZELENOGRAD.RU

На базе полностью отечественных микроконтроллеров зеленоградского завода «Микрон» в большинстве магазинах сети «Перекрёсток» стал доступен новый сервис, позволяющий расплатиться за товар смартфоном — по QR-коду или с помощью технологии бесконтактной оплаты NFC. Скоро такие способы оплаты установят на всех кассах «Перекрестков», включая кассы самообслуживания.

Как это работает

Для проекта разработан NFС-куб, который позволяет оплатить покупки через NFC-метку, а также имеет QR-код.

Для оплаты товара через QR-код необходимо включить камеру смартфона и отсканировать динамический код, а для оплаты NFC достаточно поднести телефон к чипу. Метка персонализируется индивидуальной платёжной ссылкой системы быстрых платежей (СБП), которая привязана к определенной кассе. При ее считывании телефоном автоматически запускается банковское приложение для проведения оплаты и отображается сумма платежа, объясняют на зеленоградском заводе.

Далее клиент привычным для него способом подтверждает транзакцию в своем смартфоне без ввода суммы операции. Деньги поступят со счета покупателя на счет магазина в течение нескольких секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке, добавляют в Х5 Group. Использование СБП позволит снизить транзакционные издержки при оплате покупок, а для покупателей это современный и удобный способ оплаты.

В 2022 году компания начала внедрять функцию оплаты через СБП на классические кассы и кассы самообслуживания в магазинах торговой сети «Пятёрочка». Процесс подключения касс других торговых сетей X5 («Перекрёсток», «Чижик» и «Карусель») к СБП планируется завершить в 2023 году.

Сделано на «Микроне»

Метка «Микрона» для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня — единственного российского микрочипа, соответствующего международным стандартам ISO 14443A. Микроконтроллеры серийно выпускаются «Микроном» с августа 2022 года.

NFC-метки входят в линейку средств радиочастотной идентификации (RFID) «Микрона», в которой на сегодняшний день более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий. Они применяются для решения задач инвентаризации, контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, а также для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.

«Работа системы быстрых платежей по динамическому QR-коду тестировалась в конце 2019 года. Теперь — первый массовый проект в России с применением NFC-меток в СБП, — комментирует Антон Старков, руководитель проектов RFID и IT „Микрона“. — Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безопасности и обеспечивает мгновенное поступление денежных средств, независимо от времени суток и территориального расположения плательщика».

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Метки:
хайтек, магазин перекресток, rfid, микрон
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