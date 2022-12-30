Как это работает

Для проекта разработан NFС-куб, который позволяет оплатить покупки через NFC-метку, а также имеет QR-код.

Для оплаты товара через QR-код необходимо включить камеру смартфона и отсканировать динамический код, а для оплаты NFC достаточно поднести телефон к чипу. Метка персонализируется индивидуальной платёжной ссылкой системы быстрых платежей (СБП), которая привязана к определенной кассе. При ее считывании телефоном автоматически запускается банковское приложение для проведения оплаты и отображается сумма платежа, объясняют на зеленоградском заводе.

Далее клиент привычным для него способом подтверждает транзакцию в своем смартфоне без ввода суммы операции. Деньги поступят со счета покупателя на счет магазина в течение нескольких секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке, добавляют в Х5 Group. Использование СБП позволит снизить транзакционные издержки при оплате покупок, а для покупателей это современный и удобный способ оплаты.

В 2022 году компания начала внедрять функцию оплаты через СБП на классические кассы и кассы самообслуживания в магазинах торговой сети «Пятёрочка». Процесс подключения касс других торговых сетей X5 («Перекрёсток», «Чижик» и «Карусель») к СБП планируется завершить в 2023 году.