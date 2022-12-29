«Дачники из Трамвая» заявили в полицию на участников чата 9-го микрорайона. Там обсуждали, как «Трамвай» перекрывает для тысяч людей безопасный проход к Дворцу творчества 29.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Председатель правления дачного товарищества «ИТР Трамвая» Мария Лаврентьева заявила в полицию о «действиях отдельных граждан в чате 9-го микрорайона, которые могут быть восприняты как призыв к противоправным действиям». Эти действия — обсуждение в чате, как возглавляемый ею дачный поселок собирается перекрыть пешеходные проходы от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества. Тысячи людей, которые десятилетиями ходили по этой городской земле, действиям «Трамвая» недовольны и обсуждают их.

Угрозами в адрес ДНТ и его жителей Лаврентьева считает некоторые высказывания, в частности: «гранатами закидают этот трамвай», «дома сожгут к чертям», «надо пустить под бульдозер и выселить» и «трамвайные хамы ездят мимо входа во Дворец и начнут давить детей».

Полиция взялась за дело. Участковый уже вычислил, где живёт одна из участниц обсуждения, пенсионерка, жительница 9-го микрорайона. Майор Петренко взял с неё объяснение. Она рассказала, что в чат 9-го микрорайона начали писать люди, которые, вероятно, живут в «Трамвае» — на их провокации она шуточно ответила про «гранаты». При этом она отметила, что считает своей обязанностью, как активного гражданина, высказывать мнение о благоустройстве района, так как ходит по тем дорожкам, которые «Трамвай» планирует перекрыть.

Пришла полиция и в редакцию «Зеленоград.ру», которая по просьбе жителей ведёт общественную кампанию с целью не допустить перекрытия прохода. «Правление ДНТ сначала спровоцировало жителей своими действиями на эмоциональную реакцию, а теперь натравливает на них полицию, — считает главный редактор „Зеленоград.ру“ Александр Эрлих. — Похоже, что правление ДНТ решило противопоставить себя обществу и не готово к компромиссам, который им предлагали, в частности, городские власти. Теперь мы будем требовать не только права прохода, но и пересмотра недавнего решения об установлении границ их участка, которые, похоже, выходят далеко за фактические границы поселка, в которых им разрешили остаться при строительстве Зеленограда».

Подписи против перегораживания пешеходного прохода от остановки «Октябрьская» к Дворцу творчества оставили уже более 2200 человек. Присоединиться к ним можно на странице zelenograd.ru/stoptram

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Метки:
сюжет: ограждение вокруг "трамвая"
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