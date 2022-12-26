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Горбольницу эвакуировали из-за короткого замыкания 26.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Людей эвакуировали в понедельник 26 декабря из зеленоградской больницы имени Кончаловского из-за задымления.

Причина задымления и эвакуации — в щитовой на цокольном этаже произошло короткое замыкание без последующего горения.

Администрация больницы обеспечила безопасную эвакуацию до приезда пожарных. Пострадавших нет, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

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Метки:
пожары, больница, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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