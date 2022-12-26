Детская больница в Зеленограде откроется не раньше мая 2023 года. Это в лучшем случае
Людей эвакуировали в понедельник 26 декабря из зеленоградской больницы имени Кончаловского из-за задымления.
Причина задымления и эвакуации — в щитовой на цокольном этаже произошло короткое замыкание без последующего горения.
Администрация больницы обеспечила безопасную эвакуацию до приезда пожарных. Пострадавших нет, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
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