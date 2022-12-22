Завершено строительство нового корпуса МИЭТа — будущего Инновационного центра. В нем обещают наладить полный цикл производства электронных модулей 22.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Пятиэтажный корпус Инновационного центра МИЭТ построен позади учебных корпусов университета, у самого леса. В нём планировалось разместить проекты по биоэлектронике и 3D-сборке микросхем, технологические услуги для разработчиков и места для студентов-практикантов. Сегодня внимание акцентируется на том, что в корпусе наладят выпуск микрочипов — а точнее, производство полного цикла для серийного выпуска электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры.

На базе новых площадей будут освоены технологии производства печатных плат 5-го класса точности, автоматического поверхностного монтажа компонентов, автоматизированной локальной пайки выводных элементов. Также здесь будет налажено серийное производство СВЧ-электроники с несущими частотами более 40 ГГц, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

О завершении строительства корпуса объявил Мосгосстройнадзор — ведомство выдало заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и сообщило, что застройщик может готовить документы для ввода в эксплуатацию.

«В здании площадью около 5,5 тыс. кв. метров будут располагаться опытно-конструкторские отделы и цехи, которые обеспечат резидентов „Зеленоградского инновационно-технологического центра“ и разработчиков МИЭТа экспериментальной производственной базой, — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. — Вновь создаваемая и реконструируемая производственная инфраструктура МИЭТа позволит уже в 2023 году начать выпуск высокотехнологичной конкурентоспособной продукции в области микроэлектроники».

Строительство корпуса торжественно стартовало два с половиной года назад на участке, который входит в состав площадки «МИЭТ» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Ввести в эксплуатацию здание изначально предполагалось летом 2022 года.

В этом корпусе планировали создать около 300 рабочих мест для сотрудников и студентов на обучении и практике. В первую очередь новый корпус должны были «заселить» приоритетными для МИЭТа направлениями: проектами, связанными с биоэлектроникой, а также с применением новых технологий 3D-сборки электронной аппаратуры. Планировка и оснащение здания предполагают интеграцию производственных участков с опытно-конструкторскими отделами, что даст возможность разработчикам — научным коллективам МИЭТа, ЗИТЦ и завода «Протон» — оперативно отрабатывать, апробировать и внедрять новые технологические решения, комментировали в МИЭТе.

Рядом с уже построенным пятиэтажным корпусом сейчас возводится еще один: 11-этажное здание центра трансфера технологий и специализированной подготовки кадров площадью в 20,5 тысяч кв.метров. Там, по плану, разместят лаборатории фундаментальных исследований, инжиниринговых компаний, выпускники МИЭТ будут повышать здесь квалификацию, а студенты — проходить практику и обучение.

Ведёт строительство Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), вложивший в него 1,5 миллиарда рублей. Проект этих корпусов появился еще в «нулевые», но только в 2020-е его удалось реализовать.

Оба этих корпуса вместе станут новым Инновационным центром проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров в области электроники МИЭТ с общей площадью более 26 тысяч кв.метров.

Территория вокруг корпусов будет благоустроена и озеленена, предусмотрены стоянки вместимостью около 70 машиномест. Проезд автомашин организован с Солнечной аллеи, мимо ЗНТЦ.

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Метки:
микроэлектроника, миэт
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