Открытие ресторана «Пивальди» на площади Юности перенесли на следующий год 16.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Ресторан с живым пивом и разнообразными блюдами по 200 рублей обещали открыть на площади Юности сначала осенью, потом в декабре. Но теперь открытие перенесли на начало следующего года.

Ситуация с датой открытия меняется, «исходя из реалий строительных работ» и для «тщательной проработки всех деталей», сообщили в ресторане. Сейчас в помещении бывшего кафе «Андерсон» идёт чистовая отделка.

Новые сроки открытия — январь или февраль 2023 года. Точная дата будет известна после Нового года.

Концепция ресторана «Пивальди» в Зеленограде будет та же, что и в работающем в Юрлово, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации ресторана. Это, в частности, фиксированная цена на блюда — по 200 рублей каждое. В меню — горячие и холодные закуски, блюда на углях, супы, пицца, роллы, салаты, десерты. Пиво представлено двух типов: «Лагер Золотой» и «Пшеничное», оба нефильтрованные и непастеризованные.

Отдельное меню в баре. Чай и кофе — бесплатно. С понедельника по четверг в меню есть специальные предложения — например, килограмм куриных крылышек, свиной рульки или дорадо на углях. И тоже по 200 рублей. Каждый день — музыкальная программа, выступают популярные исполнители.

Блюда продаются и навынос, но есть нюансы. Услуга работает только по будням (в субботу, воскресенье и праздничные дни блюда забирать с собой нельзя) и не распространяется на упомянутые спецпредложения. Доставки нет.

Заведение будет работать до часу ночи, а по пятницам и субботам — до двух. Такой же ресторан работает в Юрлово. График работы ресторана: с понедельника по четверг и в воскресенье с 11:00 до 1:00, в пятницу и субботу — с 11:00 до 2:00. В Зеленограде начало работы может быть перенесено и на более ранее время, например, на 9 утра, сказали в администрации, — этот вопрос пока обсуждается.

В «Пивальди» есть ряд правил для посетителей. В частности, запрещено приходить со своей едой и напитками, спать, свистеть, громко кричать, играть в азартные, настольные и сюжетные игры. С детьми и маленькими собачками приходить можно. Не приветствуется посещение заведения в спортивной одежде.

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Метки:
рестораны и кафе, новое место
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