34-летний житель Зеленограда встретился с 41-летней женщиной в мини-отеле для, как сказали в полиции, «совместного времяпрепровождения». Через некоторое время мужчина заснул, а женщина взяла его телефон и, зная пароль от приложение банка, перевела 500 тысяч рублей на счет своего знакомого. Проснувшись и обнаружив пропажу денег, мужчина обратился в полицию. Подозреваемую задержали. Полиция возбудила уголовное дело о краже.