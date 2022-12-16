34-летний житель Зеленограда встретился с 41-летней женщиной в мини-отеле для, как сказали в полиции, «совместного времяпрепровождения». Через некоторое время мужчина заснул, а женщина взяла его телефон и, зная пароль от приложение банка, перевела 500 тысяч рублей на счет своего знакомого. Проснувшись и обнаружив пропажу денег, мужчина обратился в полицию. Подозреваемую задержали. Полиция возбудила уголовное дело о краже.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Новую платформу и путь в Крюково откроют 20 декабря. Одновременно откроют лестницу — спуск с моста на платформу Новости
Роспотребнадзор рекомендовал ввести ограничения из-за «осложнения ситуации» с ОРВИ и гриппом Новости
Раствор для контактных линз в подарок при покупке линз Miru и Premio — акция до 31 декабря в оптике Lokamed Реклама
Новогодний мюзикл «Белоснежка и семь гномов» в КЦ «Зеленоград» (ДК). Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде (вот их адреса). С остальным будут бороться Новости
В новой детской поликлинике в Крюково будет травмпункт. Ближайший расположен в десяти минутах пешком Новости
Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу на бесплатное занятие в студии джампинг-фитнеса New Style Афиша
По делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» задержан сварщик и прораб - их считают главными виновниками Новости
Акция в клинике «Детство плюс» — с 12 декабря скидка 20% на компьютерную томографию и МРТ-обследования* Реклама