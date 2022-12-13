На станцию Крюково второй день приходится прорываться через навалы снега и глубокие лужи 13.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Пассажирам станции Крюково снова приходится штурмом брать снежные валы, чтобы пройти к электричкам — остальные проходы залиты лужей, в которой воды по щиколотку.

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Этот беспредел продолжается второй день. Конечно, виновата погода, но отвечают чиновники, которые, зная о потеплении из прогноза, не смогли обеспечить не то что комфорт, а жизненный минимум. Если РЖД не справляется с уборкой своей территории, очевидно, должны помочь городские власти.

С другой стороны, пока пассажиры молча мокнут в лужах, ни РЖД, ни городские власти об этом могут не узнать. Сообщайте о проблеме: в РЖД и в зеленоградскую префектуру. Всё, что нужно — убрать навалы снега, прочистить ливневую канализацию и разметать лужи.

Завтра обещают похолодание и, возможно, для посадки на электричку придется брать ледорубы.

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Метки:
станция крюково, уборка улиц и дворов
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