Этот беспредел продолжается второй день. Конечно, виновата погода, но отвечают чиновники, которые, зная о потеплении из прогноза, не смогли обеспечить не то что комфорт, а жизненный минимум. Если РЖД не справляется с уборкой своей территории, очевидно, должны помочь городские власти.

С другой стороны, пока пассажиры молча мокнут в лужах, ни РЖД, ни городские власти об этом могут не узнать. Сообщайте о проблеме: в РЖД и в зеленоградскую префектуру. Всё, что нужно — убрать навалы снега, прочистить ливневую канализацию и разметать лужи.

Завтра обещают похолодание и, возможно, для посадки на электричку придется брать ледорубы.