Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде. Ориентиры такие:

Березовая аллея, дом 6-9

возле катка у «Орбиты», вероятно

корпус 1129

корпус 1560

корпуса 1529-1532

корпус 1606

Установлены ли эти горки или еще нет, неизвестно — если вы живёте рядом, напишите (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru).

Что это будут за горки, непонятно. Недавно «Жилищник» за 400 тысяч арендовал одну снежную горку «Зимний городок». Куда её поставят, пока неизвестно.