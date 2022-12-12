Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде. Ориентиры такие:
- Березовая аллея, дом 6-9
- возле катка у «Орбиты», вероятно
- корпус 1129
- корпус 1560
- корпуса 1529-1532
- корпус 1606
Установлены ли эти горки или еще нет, неизвестно — если вы живёте рядом, напишите (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru).
Что это будут за горки, непонятно. Недавно «Жилищник» за 400 тысяч арендовал одну снежную горку «Зимний городок». Куда её поставят, пока неизвестно.
Во всех остальных местах с катанием с горок будут бороться, потому что на них дети и взрослые получают травмы. Уже известный метод - засыпать горки песком, хотя каждый снегопад сводит эти усилия на нет.
Префектура распорядилась бороться с несанкционированным горками организованно: назначить ответственных, которые будут ежедневно обходить территорию в поисках таких горок, установить знаки «кататься запрещено».