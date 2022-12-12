Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде (вот их адреса). С остальным будут бороться 12.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде. Ориентиры такие:

  • Березовая аллея, дом 6-9
  • возле катка у «Орбиты», вероятно
  • корпус 1129
  • корпус 1560
  • корпуса 1529-1532
  • корпус 1606

Установлены ли эти горки или еще нет, неизвестно — если вы живёте рядом, напишите (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru).

Что это будут за горки, непонятно. Недавно «Жилищник» за 400 тысяч арендовал одну снежную горку «Зимний городок». Куда её поставят, пока неизвестно.

Во всех остальных местах с катанием с горок будут бороться, потому что на них дети и взрослые получают травмы. Уже известный метод - засыпать горки песком, хотя каждый снегопад сводит эти усилия на нет.

Префектура распорядилась бороться с несанкционированным горками организованно: назначить ответственных, которые будут ежедневно обходить территорию в поисках таких горок, установить знаки «кататься запрещено».

Власти должны не запрещать кататься с горок, а обустраивать их, обеспечивая безопасность. Так считает 93% читателей «Зеленоград.ру». В опросе приняли участие около двух тысяч человек, они прошли в наших группах в телеграме и вконтакте.

Читайте также
Ребенок получил травму, катаясь с горки в 16-м микрорайоне
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
горки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На станцию Крюково второй день приходится прорываться через навалы снега и глубокие лужи Новости
Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде (вот их адреса). С остальным будут бороться Новости
Акция в клинике «Детство плюс» — с 12 декабря скидка 20% на компьютерную томографию и МРТ-обследования* Реклама
Открылась новая парикмахерская сети «Прядки в порядке» — на Георгиевском проспекте, 37к2 Реклама
Сохранения пешеходного прохода к Дворцу творчества будут добиваться через суд. К иску может присоединиться более 1400 человек Новости
Историческая реконструкция эпизодов битвы за Москву в декабре 1941 — фото Истории
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (на Панфиловском проспекте) — приглашает на работу Реклама
Станцию Крюково затопило ледяным дождём Новости
Директор Дворца творчества обратилась к родителям из-за перекрытия пешеходных дорожек Новости
Дарите кино на Новый год. Подарочные карты в сети «Синема Парк» и «Формула кино» Реклама
Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить реклама
Участок за «клюшкой» в Южной промзоне готовят к строительству многоэтажного паркинга Новости
Компьютерная томография с контрастным усилением — в диагностическом центре «Томоград» Реклама
«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены Истории
Клининговая компания «Чистый свет» поможет с регулярной и предпраздничной уборкой — генеральная уборка домов и квартир качественно и с гарантией Реклама
Экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТа — 14 и 15 декабря Афиша
Сильный взрыв и пожар в ТЦ «Мега Химки» Новости
Автобусу от Малино изменили расписание, чтобы на него успевали пассажиры вечерней электрички. Так они избегают ужасного пешеходного моста в Крюково Новости
Более семисот человек оставили подписи против перекрытия пешеходных дорог от автобусной остановки к Дворцу творчества Новости
Акция «Счастливые Будни» в СушиСтор Зеленопарк — скидка -30% Реклама
Новый магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA — честные цены, лучшее качество, поставки напрямую от ведущих фабрик Италии Реклама
В мусоропровод засунули подушку. На прошлой неделе — одеяло. Что дальше? Жизнь
Новый МФЦ открылся в Голубом. Он заменит закрытые «Мои документы» в Андреевке и Брёхово Новости
Новый торговый центр открылся в Голубом. Пока там пусто и уныло Новости
Новогодняя программа мероприятий от библиотек и культурных центров Зеленограда — игры, спектакли, мастер-классы, фотосессии Реклама
Возле метро «Пятницкое шоссе» открыли новую парковку — бесплатную для тех, кто едет на метро Новости
Автосервис V8.CENTER — ремонт и сервисное обслуживание любой сложности Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру