Станцию Крюково затопило ледяным дождём 12.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Проходы на Привокзальной площади залиты водой (это продолжается не первый месяц), но теперь плитка под водой покрыта льдом, люди поскальзываются, деревянный настил посреди воды бесполезен.

В городе тоже не всё в порядке. Например, на спуске в подземный переход возле остановки «Октябрьская» обледенели ступени (фото Светланы из чата Зеленограда). Система подогрева там сломана, обещали чистить вручную, но делать это вовремя, очевидно, не успевают.

Также сообщают об огромной и глубокой луже на выезде из Зеленограда с Московского проспекта на Ленинградку.

Есть проблемы и на транспорте. Вечером воскресенье из-за ледяного дождя остановилась в пути «Ласточка» из Твери. Из-за этого вышли из расписания (от 30 до 70 минут) ещё семь поездов.

Снег с дождем по прогнозу будет идти сегодня весь день.

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Метки:
станция крюково, уборка улиц и дворов, привокзальная площадь
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