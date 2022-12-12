Также сообщают об огромной и глубокой луже на выезде из Зеленограда с Московского проспекта на Ленинградку.



Есть проблемы и на транспорте. Вечером воскресенье из-за ледяного дождя остановилась в пути «Ласточка» из Твери. Из-за этого вышли из расписания (от 30 до 70 минут) ещё семь поездов.



Снег с дождем по прогнозу будет идти сегодня весь день.