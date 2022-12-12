Проходы на Привокзальной площади залиты водой (это продолжается не первый месяц), но теперь плитка под водой покрыта льдом, люди поскальзываются, деревянный настил посреди воды бесполезен.
В городе тоже не всё в порядке. Например, на спуске в подземный переход возле остановки «Октябрьская» обледенели ступени (фото Светланы из чата Зеленограда). Система подогрева там сломана, обещали чистить вручную, но делать это вовремя, очевидно, не успевают.
Также сообщают об огромной и глубокой луже на выезде из Зеленограда с Московского проспекта на Ленинградку.
Есть проблемы и на транспорте. Вечером воскресенье из-за ледяного дождя остановилась в пути «Ласточка» из Твери. Из-за этого вышли из расписания (от 30 до 70 минут) ещё семь поездов.
Снег с дождем по прогнозу будет идти сегодня весь день.