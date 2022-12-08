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Более семисот человек оставили подписи против перекрытия пешеходных дорог от автобусной остановки к Дворцу творчества 08.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Дачное товарищество «ИТР Трамвая» перекрывает пешеходные дороги в 9-м микрорайоне — от автобусной остановки «Октябрьская» к Дворцу творчества, жилым домам, школе. В ноябре «Трамвай» уже перекрыл проход по улице Рабочей, по которой ходили из 9-го в 12-й микрорайоны.

По просьбе местных жителей «Зеленоград.ру» организует общественную кампанию за возврат возможности прохода. За два дня к ней присоединилось более 700 человек. В основном это жители соседних 8-12 микрорайонов, которые ходят здесь к домам, водят детей на занятия в ДТ или в 853 школу. Скоро к ним прибавится новый спорткомплекс «Спутник».

Что мы уже сделали в рамках кампании

  • направили официальный запрос префекту Зеленограда, чтобы узнать его позицию по поводу демонтажа забора, на котором настаивает департамент имущества
  • направили письмо главе муниципального округа Старое Крюково (в нем находится 9 микрорайон), чтобы он организовал внеплановое собрание депутатов для обсуждения проблемы, пригласив туда представителей «Трамвая», префектуры, департамента имущества и редакции «Зеленоград.ру»
  • связались с директором Дворца творчества с директором школы 853 — поставили их в известность о проблеме и попросили содействия

Что происходит сейчас

Первую половину недели «Трамвай» ставил опоры для будущего забора. Некоторые оказались даже на середине пешеходной дорожки. Правда, в четверг утром эти столбы демонтировали. Что происходит, непонятно — власти отмалчиваются, представители «Трамвая» на связь не выходят.

Что дальше

В ближайшее время направим письма в надзорные органы Москвы о законности забора, обратимся к депутату Мосгордумы Титову и депутату Госдумы Белых, уточним законность использования тротуара вдоль Панфиловского проспекта для выезда из «Трамвая», предпримем другие действия.

Чем вы можете помочь

  • Оставьте свою подпись на странице zelenograd.ru/stoptram
  • Распространяйте информацию о проблеме — перешлите ссылку на сбор подписей знакомым, в чаты школ, кружков и секций, в которых вы состоите
  • Помогите нашей редакции — работа над таким проектом требует значительных затрат времени и других ресурсов. «Зеленоград.ру» — независимое медиа и существует за счет рекламы и пожертвований. Уже 700 человек заявили, что проблема с забором для них важна, и если каждый переведет хотя бы сто рублей, это очень поможет нашему проекту! Оформить регулярное пожертвование можно здесь

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Метки:
микрорайон 9, ворота и заборы, снт «трамвай»
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Обсуждение
pokemon ych
Вчера, 18:25
А какими средствами вы планируете добиться своей цели? Что бы город выкупил эту землю? Или брал ее в аренду? Или что бы заставил собственников не распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению?
Андрей Иванов
Вчера, 19:24
ну Белых то приезжает в Зеленоград только перед выборами, напомниться что бы не забыли
Александр Эрлих
Вчера, 20:25
Или что бы заставил собственников не распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению?
Пока получается так: участок находится у ДНТ "ИТР Трамвая" в постоянном (бессрочном) пользовании. А устанавливать заборы (ограждающие конструкции) по границе участка территории можно, если только участок находится в аренде - согласно пункту 5(3) постановления правительства Москвы № 636-ПП от 13.11.2012. Получается, ограждение незаконно - это позиция департамента городского имущества. О ней департамент уведомил префектуру, и мы тоже. Демонтажом самостроя должна заниматься как раз префектура. Вот - ждем от них ответа.
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