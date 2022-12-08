Дачное товарищество «ИТР Трамвая» перекрывает пешеходные дороги в 9-м микрорайоне — от автобусной остановки «Октябрьская» к Дворцу творчества, жилым домам, школе. В ноябре «Трамвай» уже перекрыл проход по улице Рабочей, по которой ходили из 9-го в 12-й микрорайоны.

По просьбе местных жителей «Зеленоград.ру» организует общественную кампанию за возврат возможности прохода. За два дня к ней присоединилось более 700 человек. В основном это жители соседних 8-12 микрорайонов, которые ходят здесь к домам, водят детей на занятия в ДТ или в 853 школу. Скоро к ним прибавится новый спорткомплекс «Спутник».