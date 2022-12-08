Дачное товарищество «ИТР Трамвая» перекрывает пешеходные дороги в 9-м микрорайоне — от автобусной остановки «Октябрьская» к Дворцу творчества, жилым домам, школе. В ноябре «Трамвай» уже перекрыл проход по улице Рабочей, по которой ходили из 9-го в 12-й микрорайоны.
По просьбе местных жителей «Зеленоград.ру» организует общественную кампанию за возврат возможности прохода. За два дня к ней присоединилось более 700 человек. В основном это жители соседних 8-12 микрорайонов, которые ходят здесь к домам, водят детей на занятия в ДТ или в 853 школу. Скоро к ним прибавится новый спорткомплекс «Спутник».
- направили официальный запрос префекту Зеленограда, чтобы узнать его позицию по поводу демонтажа забора, на котором настаивает департамент имущества
- направили письмо главе муниципального округа Старое Крюково (в нем находится 9 микрорайон), чтобы он организовал внеплановое собрание депутатов для обсуждения проблемы, пригласив туда представителей «Трамвая», префектуры, департамента имущества и редакции «Зеленоград.ру»
- связались с директором Дворца творчества с директором школы 853 — поставили их в известность о проблеме и попросили содействия
Первую половину недели «Трамвай» ставил опоры для будущего забора. Некоторые оказались даже на середине пешеходной дорожки. Правда, в четверг утром эти столбы демонтировали. Что происходит, непонятно — власти отмалчиваются, представители «Трамвая» на связь не выходят.
В ближайшее время направим письма в надзорные органы Москвы о законности забора, обратимся к депутату Мосгордумы Титову и депутату Госдумы Белых, уточним законность использования тротуара вдоль Панфиловского проспекта для выезда из «Трамвая», предпримем другие действия.
- Оставьте свою подпись на странице zelenograd.ru/stoptram
- Распространяйте информацию о проблеме — перешлите ссылку на сбор подписей знакомым, в чаты школ, кружков и секций, в которых вы состоите
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