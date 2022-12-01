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Единую школьную форму в Москве вводить не планируют. Раньше об этом якобы сказал министр просвещения 01.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Департамент образование Москвы заявил, что в не планируют вводить единую школьную форму. Это потребовалось сделать после недавнего объявления министра просвещения России о таких планах (на самом деле он тоже этого не говорил).

«Единого решения о введении школьной формы нет, — сказал замруководителя департамента образования Антон Молев. — Мы не планируем этого делать, однако у школ есть такое право, и очень многие школы этим воспользовались. Это делается исключительно по согласованию со всем родительским сообществом и проходит через утверждение управляющим советом. В некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма».

И действительно — даже у соседних школ могут быть принципиально разные и ничем не объяснимые требования к внешнему виду учеников. При этом никакой связи строгости этих правил с успеваемостью нет. Мы разобрались, какие требования к внешнему виду предъявляют зеленоградские школы, составили их рейтинг по строгости таких правил и выяснили, в чем проблема с этими ограничениями.

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Очередные слухи о единой школьной форме, как в СССР, появились после заявления министра просвещения Сергея Кравцова в Госдуме. В числе важных направлений работы своего министерства он упоминал и школьную форму. Буквально он сказал следующее: «второе [направление] - введение единой школьной формы, пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно». Что имел в виду министр, понять сложно — вроде форма «единая», но одновременно своя для каждой школы. Однако очевидно, что такой подход уже применяется в Москве — поэтому и планов что-то менять пока нет.

Поддерживаете ли вы единую школьную форму для всей страны, как было в СССР?
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Метки:
школы, молев антон
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Обсуждение
A T
Вчера, 18:07
Зачем, как единая форма может быть удобной? А учиться и работать лучше именно в удобной одежде, которая подходит вам лично. В тех же каталогах спецодежды множество моделей на выбор от курток с комбинезонами до халатов и шапочек, перчаток и пр. А школьникам - нечто единое... Вряд ли у большинства семей вот совсем-совсем нет денег на повседневную одежду.
Люди старшего поколения, конечно, могут ностальгировать о школьницах в шерстяных, если не ошибаюсь, платьях с воротничками и фартуками и рассказывать сказки, как это якобы было круто (особенно зимой), но такие костюмчики, наверное, можно купить для косплея и развлекаться сколько угодно.
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