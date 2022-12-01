Департамент образование Москвы заявил, что в не планируют вводить единую школьную форму. Это потребовалось сделать после недавнего объявления министра просвещения России о таких планах (на самом деле он тоже этого не говорил).

«Единого решения о введении школьной формы нет, — сказал замруководителя департамента образования Антон Молев. — Мы не планируем этого делать, однако у школ есть такое право, и очень многие школы этим воспользовались. Это делается исключительно по согласованию со всем родительским сообществом и проходит через утверждение управляющим советом. В некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма».

И действительно — даже у соседних школ могут быть принципиально разные и ничем не объяснимые требования к внешнему виду учеников. При этом никакой связи строгости этих правил с успеваемостью нет. Мы разобрались, какие требования к внешнему виду предъявляют зеленоградские школы, составили их рейтинг по строгости таких правил и выяснили, в чем проблема с этими ограничениями.