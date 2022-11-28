Катки в Зеленограде. Где расположены, какие работают, где есть прокат
На бесплатных тренировках изучат базовые элементы фигурного катания. Занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже уверенно стоит на льду.
Тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и субботам:
- дети 10-14 лет в 17:30
- дети 10+ и взрослые в 19:00
- взрослые (18+) в 20:30
Продолжительность занятия: 1 час.
Приходить нужно со своими коньками. Советуют также взять воду и защиту (шлем и наколенники).
Занятия начнутся 1 декабря и пока только на катке в 20-м микрорайоне (возле корпуса 2034). С января занятия будут проходить также на катках в 4-м и 11-м микрорайонах.
Запись здесь
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Знакомство с центром семейной кинологии и канистерапии «Растём с псом». Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу Афиша
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых организуют на зеленоградских катках Новости
Опубликованы новые тарифы на воду, тепло и электричество с 1 декабря. Особенно резко подорожает электричество Новости
Маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне отвечает на вопросы жителей — там можно купить напитки вечером и ночью Реклама
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 26 и 27 ноября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
ЦКО МИЭТ ведёт набор на интенсивные курсы в 2023 учебном году — успейте записаться на предварительные бесплатные занятия Реклама
«Давай, бомби!». Как сбрасывают снег с крыш жилых домов в Зеленограде и как надо это делать по правилам Истории
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
Удобный шиномонтаж на въезде в Зеленоград прекратил работать — его снесли, как незаконную постройку Новости
Новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» — в клинике теперь есть свой детский офтальмолог Реклама
Неделя FIX PRICE в семейной клинике «ЭстеДи» — с 28 ноября по 4 декабря консультация врача-специалиста стоит 1000 рублей Реклама
«Готов сделать крюковский вокзал чистым и уютным». Владелец магазина в здании старого вокзала предлагает не сносить его, а сдать ему вместе с залом ожидания Истории