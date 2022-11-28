На бесплатных тренировках изучат базовые элементы фигурного катания. Занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже уверенно стоит на льду.

Тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и субботам:

дети 10-14 лет в 17:30

дети 10+ и взрослые в 19:00

взрослые (18+) в 20:30

Продолжительность занятия: 1 час.

Приходить нужно со своими коньками. Советуют также взять воду и защиту (шлем и наколенники).

Занятия начнутся 1 декабря и пока только на катке в 20-м микрорайоне (возле корпуса 2034). С января занятия будут проходить также на катках в 4-м и 11-м микрорайонах.

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