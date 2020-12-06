Покататься на коньках можно практически в каждом микрорайоне Зеленограда. Этой зимой в городе должны быть открыты 15 обычных катков — хоккейных коробок — и семь катков с искусственным льдом. Некоторые уже работают. Рассказываем, что известно о катках на данный момент. Сообщите, если нашли неточность — информация обновляется.
Каток с искусственным льдом открылся 6 декабря. Он работает с 10:00 до 22:00 с тремя технологическими перерывами 13:00—13:45, 16:00—16:45, 19:00—19:45.
Работает прокат коньков, цены уточняются.
Это каток только для катания, в хоккей здесь играть нельзя. Вход со своими коньками бесплатный.
На катке вывешена просьба надевать маски и перчатки и соблюдать дистанцию полтора метра.
Каток с искусственным льдом обещают открыть 11 декабря (возможно, раньше). Он будет работать в будни с 11:00 до 22:00 (перерывы 12:00—13:00, 14:30-15:30, 17:00—18:00, 19:30—20:30), в выходные с 10:00 до 22:00 (перерывы 11:30—12:30, 14:00—15:00, 16:30—17:30, 19:00—20:00).
Работает прокат коньков: 50 рублей в час с залогом в 2000 рублей.
Это каток только для катания, в хоккей здесь играть нельзя. Вход со своими коньками бесплатный.
Для посещения этого катка нужно зарегистрироваться: на сайте или мобильном приложении «Московские сезоны» (будет вкладка «катки»), а также по телефону (номер уточняется) или на месте у администратора. Регистрация начнется 7 декабря. Взрослых на каток пускают только в масках и перчатках. И не всех подряд — не больше 25% от общей вместимости катка.
Хоккейные коробки у корпусов 109 и 165 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Хоккейная коробка у корпуса 247 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Хоккейная коробка у корпуса 307 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Каток с искусственным льдом находится у корпуса 403 (за 4-м торговым центром). Он работает c 9:00 до 23:00. Вход со своими коньками бесплатный.
Хоккейная коробка у дома 9 на Березовой аллее будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Хоккейная коробка находится у корпуса 518. Её пока не начали заливать. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Хоккейная коробка у корпуса 526 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Каток с искусственным льдом находится между ледовый дворцом «Орбита» и сквером со знаком «Я люблю Зеленоград». Он работает c 9:00 до 23:00. Вход со своими коньками бесплатный. Здесь можно играть в хоккей.
Хоккейная коробка у корпуса 824 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет. Эта площадка — только для массового катания, то есть в хоккей играть здесь нельзя.
Каток с искусственным льдом находится у корпуса 901 (рядом с автобусной остановкой «Поликлиника 105»). Он работает c 9:00 до 23:00. Вход со своими коньками бесплатный. Этот каток — только для массового катания, то есть в хоккей играть здесь нельзя.
Хоккейная коробка находится у корпуса 921. Её уже начали заливать. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Хоккейная коробка у корпуса 1012 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Каток с искусственным льдом находится у корпуса 1131 (рядом с остановкой «Центр реабилитации»). Работает ли он, уточняется. Вход со своими коньками бесплатный. Здесь можно играть в хоккей.
Хоккейная коробка у корпуса 1116 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Хоккейная коробка у корпуса 1202 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Хоккейная коробка у корпусов 1466—1471 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Официального катка в микрорайоне нет. Тем, кто живет ближе к улице Логвиненко может быть удобен каток в 14 микрорайоне, а тем, кто ближе к Панфиловскому проспект — каток на бульваре 16-го микрорайона.
Неофициально катаются на льду Михайловского пруда, особенно до тех пор, пока лёд не засыпало снегом.
Здесь единственный каток — на бульваре.
Официального катка в микрорайоне нет. Ближайшие катки: на бульваре 16-го микрорайона и возле корпуса 2034
Официального катка в микрорайоне нет. Тем, кто живет ближе к улице Логвиненко может быть удобен каток в 14 микрорайоне, а тем, кто ближе к Панфиловскому проспект — каток у корпуса 2034.
Хоккейная коробка у домов 2-4 на Заводской улице будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Каток с искусственным льдом находится во дворе корпуса 2034. Он работает c 9:00 до 23:00. Вход со своими коньками бесплатный. Здесь можно играть в хоккей.
Хоккейная коробка у корпуса 2301 будет готова, когда наступят устойчивые морозы. Обслуживает «Жилищник». Проката нет.
Зачем так много технологических перерывов и почему они такие длинные? Долгие перерывы нужны для уборки и заливки льда, дезинфекции помещения проката, коньков и прокатного оборудования.
Кто обслуживает катки: Все катки, кроме площадки в 16-м микрорайоне, обслуживает зеленоградский «Жилищник». Он должен следить за состоянием льда, холодильного оборудования, раздевалок. На бульваре в 16-м за каток отвечает учреждение «Московские ярмарки».
Прокат коньков: На остальных катках проката не будет. «Пока нет организации, способной и готовой оказать эту услугу», сказали «Зеленоград.ру в «Жилищнике».
Ограничение из-за эпидемии: на катке в 16 микрорайоне нужно предварительно регистрироваться, а на остальных катках с искусственным льдом тоже будут ограничения «согласно требованиям Роспотребнадзора», но какие именно, уточняется.