Каток на бульваре 16 микрорайона

Каток с искусственным льдом обещают открыть 11 декабря (возможно, раньше). Он будет работать в будни с 11:00 до 22:00 (перерывы 12:00—13:00, 14:30-15:30, 17:00—18:00, 19:30—20:30), в выходные с 10:00 до 22:00 (перерывы 11:30—12:30, 14:00—15:00, 16:30—17:30, 19:00—20:00).

Работает прокат коньков: 50 рублей в час с залогом в 2000 рублей.

Это каток только для катания, в хоккей здесь играть нельзя. Вход со своими коньками бесплатный.

Для посещения этого катка нужно зарегистрироваться: на сайте или мобильном приложении «Московские сезоны» (будет вкладка «катки»), а также по телефону (номер уточняется) или на месте у администратора. Регистрация начнется 7 декабря. Взрослых на каток пускают только в масках и перчатках. И не всех подряд — не больше 25% от общей вместимости катка.