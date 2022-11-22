Стоимость месячной аренды машиноместа — 3500 рублей, сообщили в телеграм-канале «Жемчужина Зеленограда». Местные жители считают, что можно было выделить под аренду больше мест, ведь «загрузка на этой парковке нулевая». Цена хорошая и некоторые даже надеются, что это заставит застройщика 17-го микрорайона снизить цены на другие платные парковки (другие сомневаются).

Дефицит парковочных мест в 17-м микрорайоне связан с тем, что при застройке микрорайона число парковочных мест так и не было создано, при этом реализуется подход «двор без машин», то есть возможности оставлять машины во дворах становится всё меньше.

Вряд ли другие зеленоградские торговые центры, расположенные рядом с жилыми домами, могут позволить себе сдавать парковочные места в аренду — они и так плотно заняты посетителями. Разве что только на ночь, когда сам ТЦ закрыт.