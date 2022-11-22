Торговый центр начал сдавать места на своей парковке жителям окрестных домов. Спрос превысил предложение почти в десять раз 22.11.2022 ZELENOGRAD.RU

ТЦ «Зельгрос» в 17-м микрорайоне на прошлой неделе объявил о сдаче в аренду парковочных мест. Мест было всего 14 и они моментально закончились. Но желающие продолжали записываться — заявок набралось уже больше сотни, рассказали в ТЦ. В итоге запись и в эту очередь пока прекратили. Возобновится ли она, неизвестно.

Стоимость месячной аренды машиноместа — 3500 рублей, сообщили в телеграм-канале «Жемчужина Зеленограда». Местные жители считают, что можно было выделить под аренду больше мест, ведь «загрузка на этой парковке нулевая». Цена хорошая и некоторые даже надеются, что это заставит застройщика 17-го микрорайона снизить цены на другие платные парковки (другие сомневаются).

Дефицит парковочных мест в 17-м микрорайоне связан с тем, что при застройке микрорайона число парковочных мест так и не было создано, при этом реализуется подход «двор без машин», то есть возможности оставлять машины во дворах становится всё меньше.

Вряд ли другие зеленоградские торговые центры, расположенные рядом с жилыми домами, могут позволить себе сдавать парковочные места в аренду — они и так плотно заняты посетителями. Разве что только на ночь, когда сам ТЦ закрыт.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), торговые центры
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