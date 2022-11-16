На пожаре в корпусе 841 спасли двух человек. Во вторник вечером а шестом этаже горела мебель и личные веще в коридоре, частично в комнате и в межквартирном холле — на площади 25 кв.м. Двоих людей на восьмом этаже, которым «угрожали опасные факторы пожара, вывели из зоны задымления», сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.
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