На пожаре в корпусе 841 спасли двух человек. Во вторник вечером а шестом этаже горела мебель и личные веще в коридоре, частично в комнате и в межквартирном холле — на площади 25 кв.м. Двоих людей на восьмом этаже, которым «угрожали опасные факторы пожара, вывели из зоны задымления», сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.