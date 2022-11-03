Когда начнут и на сколько это затянется

Если на этот раз ничего не помешает, то с 8 ноября подрядчик может приступить к устройству временных ограждений, временных коммуникаций и бытового городка. Это подготовительные работы. Строительство дороги, включая благоустройство, приемку и ввод в эксплуатацию, по прописанным в контракте срокам, должно занять не более 527 дней с момента заключения контракта (28 октября). Это будет в начале апреля 2024 года. Вряд ли все это время будут строить проезд, эти работы можно сделать намного быстрее. Но предстоит еще переустройство водопровода, теплосети, кабельных линий, освещения, строительство ливневки.