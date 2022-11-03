Cквозной проезд между Московским и Центральным проспектами могут начать строить в первой половине ноября. Это будет уже третья попытка 03.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Департамент строительства снова заключил контракт с подрядчиком на расширение дороги между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» с устройством выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352. В ближайшие дни, по графику, должны начать подготовительные работы, поставить ограждение. Строить будут больше года, а потом еще благоустраивать территорию.

Что и где построят

Тупиковый местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» — корпуса 360 — собираются расширить на одну полосу и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой. Она нужна для построенного нового жилого комплекса «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло. Дополнительную полосу отдадут под парковку. Расчетная скорость движения в проезде, по проекту, будет 20 км/ч. Движение грузового транспорта будет запрещено. На дороге устроят пешеходные переходы — напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты» и между корпусами 351 и 352. Также предусмотрена установка «лежачих полицейских».

Когда начнут и на сколько это затянется

Если на этот раз ничего не помешает, то с 8 ноября подрядчик может приступить к устройству временных ограждений, временных коммуникаций и бытового городка. Это подготовительные работы. Строительство дороги, включая благоустройство, приемку и ввод в эксплуатацию, по прописанным в контракте срокам, должно занять не более 527 дней с момента заключения контракта (28 октября). Это будет в начале апреля 2024 года. Вряд ли все это время будут строить проезд, эти работы можно сделать намного быстрее. Но предстоит еще переустройство водопровода, теплосети, кабельных линий, освещения, строительство ливневки.

Кто будет строить и за какие деньги

Сейчас заключен третий контракт со вторым подрядчиком. Первый ушёл, второй вроде бы был готов начать работать в сентябре, но контракт отменил Главконтроль, найдя бумажные нарушения. Сейчас в документах значится доработанный проект контракта — видимо, заказчик учел замечания. Подрядчик тот же «Стройэлектромонтаж», что участвовал в тендере в прошлый раз, сумма контракта та же — 354,4 миллиона рублей. Конкуренции не было, эта компания снова стала единственным участником госзакупки.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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