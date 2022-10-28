Привиться от ковида в Зеленограде теперь можно назальной вакциной «Спутник» — в виде брызгалки в нос.

От прежней вакцины новая отличается только способом введения. Такая вакцина тоже состоит из двух компонентов. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. Но в рамках одного курса вакцинации может использоваться только один способ введения. Ревакцинацию рекомендуют проходить через полгода.



Впрочем, в мэрии отмечают, что назальная вакцина «Спутник» рекомендуется для ревакцинации от ковида, поскольку выступает бустером для уже имеющегося иммунитета — создает местный иммунитет.



В Зеленограде от ковида вакцинируют в поликлинике на Каштановой аллее, по записи. Уже в поликлинике скажите, что хотите использовать назальную вакцину.