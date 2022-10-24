Что ещё важно знать

Все детские поликлиники Москвы перешли на использование только электронных медкарт с августа. Причем вносить информацию о своем здоровье могут уже подростки с 15 лет — это сведения о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарствах и особенностях образа жизни.

Электронные медицинские карты планируется внедрить и во всех взрослых поликлиниках Москвы, заявил в начале октября мэр Собянин. Когда это произойдёт, он не уточнил.

Электронной медкартой пользуются уже более трех миллионов человек. Чтобы получить доступ к электронной медкарте, следует подать заявку на mos.ru. Для оформления необходимо иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Доступ предоставляется в течение пяти рабочих дней для пользователей со стандартной учетной записью и в день подачи заявки при наличии полной учетной записи.