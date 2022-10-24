Возможность предоставить временный доступ к своей медицинской карте другому врачу появилась в московском сервисе электронных медкарт. Доступ можно предоставить также к медкартам детей. Максимальный срок доступа — 30 дней, его в любой момент можно отключить.
Эта возможность упростит получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей, работающих в коммерческих и федеральных учреждениях, говорят в мэрии. Пациентам больше не придется скачивать и распечатывать документы при обращении к таким специалистам. Также новая функция пригодится при обращении в больницу в другом регионе. Например, во время отпуска или командировки человек может почувствовать себя плохо, и ему потребуется медицинская помощь. Благодаря временному доступу к электронной медкарте врач в регионе теперь может изучить историю болезни пациента и назначить ему необходимое лечение.
Чтобы предоставить временный доступ к электронной медицинской карте, пациенту нужно отправить врачу ссылку, сгенерированную в веб-версии сервиса. Для этого необходимо:
- зайти в электронную медкарту на портале lk.emias.mos.ru
- перейти в раздел «Настройки» — «Временный доступ» — «Создать временный доступ»
- отметить, к чьей медкарте необходимо предоставить доступ, собственной или ребенка
- указать, какие разделы медкарты будут открыты для врача и на какой срок, а также адрес электронной почты человека, которому будет предоставлен временный доступ
- можно задать название доступу, например «Выписки для хирурга», в дальнейшем это позволит ему легко ориентироваться в сгенерированных ссылках
Для подтверждения создания доступа нужно ввести смс-код. После его ввода сгенерированная ссылка будет отправлена на указанную электронную почту врача. По завершении создания временного доступа пациент получит код доступа, который необходимо передать лечащему врачу любым удобным способом — это нужно для дополнительной защиты ваших данных.
Чтобы получить доступ к медкарте, врачу нужно перейти по полученной в почту ссылке и ввести код доступа.
Все детские поликлиники Москвы перешли на использование только электронных медкарт с августа. Причем вносить информацию о своем здоровье могут уже подростки с 15 лет — это сведения о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарствах и особенностях образа жизни.
Электронные медицинские карты планируется внедрить и во всех взрослых поликлиниках Москвы, заявил в начале октября мэр Собянин. Когда это произойдёт, он не уточнил.
Электронной медкартой пользуются уже более трех миллионов человек. Чтобы получить доступ к электронной медкарте, следует подать заявку на mos.ru. Для оформления необходимо иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Доступ предоставляется в течение пяти рабочих дней для пользователей со стандартной учетной записью и в день подачи заявки при наличии полной учетной записи.