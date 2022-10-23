Школы перестанут принимать почту из GMail 23.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Одна из зеленоградских школ предупредила родителей, что письма на адрес школы вида …@edu.mos.ru, отправленные с почтового адресов GMail, «с высокой вероятностью не будут доставлены». Школа просит использовать для связи адреса «российских служб электронной почты, заканчивающихся на .ru

Причины этого ограничения не поясняются. Недавно стало известно, что Минпросвещения потребовало отказаться от использования иностранных мессенджеров и Google Drive, чтобы избежать «утечки конфиденциальной информации», но это касалось только учителей во время их работы с государственной системой «Моя школа», а каналы общения родителей не регламентировались.

Также с февраля-марта был заблокирован доступ с зарубежных адресов на ресурсы мэрии. Возможно, теперь эти ограничения ужесточили.

Ограничение касается не только GMail, но и «других подобных адресов». Под этим, вероятно, подразумевается почта, отправленная с адресов outlook, icloud, yahoo и т. п.

Об ограничениях на работу с «иностранными» почтовыми сервисами сообщают и другие организации. Причина — «повышение мер информационной безопасности».

Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в московские департаменты информационных технологий и образования, чтобы получить официальное разъяснение.

Если в вашей школе или другой организации тоже ограничили работу с GMail, напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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