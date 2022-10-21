Два молодых человека подрались у гаражей в 3-м микрорайоне. Один поехал в больницу, против другого завели уголовное дело 21.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Об уличном нападении в 3-м микрорайоне с дракой и телесными повреждениями рассказали в полиции. Дело было так: пострадавший 21-летний зеленоградец после работы провожал знакомую девушку домой. Около ГСК в 3 микрорайоне они встретили 18-летнего местного жителя, с которым «произошел словесный конфликт, переросший в драку».

Пострадавший пришел домой, вызвал «скорую», которая отвезла его в больницу с телесными повреждениями средней тяжести.

Полиция нашла и задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112, часть 1). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. .

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Метки:
микрорайон 3, драка, телесные повреждения
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