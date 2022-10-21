Об уличном нападении в 3-м микрорайоне с дракой и телесными повреждениями рассказали в полиции. Дело было так: пострадавший 21-летний зеленоградец после работы провожал знакомую девушку домой. Около ГСК в 3 микрорайоне они встретили 18-летнего местного жителя, с которым «произошел словесный конфликт, переросший в драку».
Пострадавший пришел домой, вызвал «скорую», которая отвезла его в больницу с телесными повреждениями средней тяжести.
Полиция нашла и задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112, часть 1). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. .
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