Три куска медного кабеля длиной по 101 метру каждый выкрали в апреле трое злоумышленников, оставив без связи почти семьсот жителей Солнечногорска. Ущерб, причиненный «Ростелекому», превысил 200 тысяч рублей. Уголовное дело о хищении кабеля дошло до суда — за кражу и повреждение объектов жизнеобеспечения преступники приговорены к реальным срокам лишения свободы: более чем на полтора года каждый.

По статистике, с начала года в Подмосковье был украден или поврежден почти каждый 31-й километр линий связи, большая часть из которых находилась в кабельной канализации. Ущерб, нанесенный «Ростелекому», составил свыше 17,5 миллиона рублей.

По каждому факту кражи провайдер обращается в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Так, сейчас расследуется дело о хищении кабеля в Балашихе. Злоумышленники проникли в колодцы канализации, где срезали почти 750 метров телефонных линий связи. Ущерб превысил один миллион рублей. Личность одного из подозреваемых установлена.

«К сожалению, кражи медного кабеля остаются для нас проблемой, — комментируют представители службы безопасности региона „Центр“ ПАО „Ростелеком“. — Только за текущий год мы подали более 200 заявлений о хищениях. Напоминаем, такого рода деяния — уголовно наказуемы. За кражу в особо крупном размере, когда ущерб превышает один миллион рублей, как, например, в Балашихе, злоумышленник может получить до 10 лет лишения свободы. Причем наказание назначается не только за сам факт кражи. В Уголовном кодексе есть статья о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым, в том числе, относятся линии связи. Осужденные по этой статье рискуют провести за колючей проволокой до пяти лет».

ПАО «Ростелеком» призывает граждан к сотрудничеству! При подозрении о том, что готовится, либо уже происходит хищение или порча кабеля, незамедлительно сообщайте в полицию.