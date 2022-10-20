Инструкции гражданской обороны появились в некоторых зеленоградских домах. В них правила поведения в бомбоубежищах, состав «тревожного чемоданчика» и что делать при эвакуации 20.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Плакаты с инструкциями гражданской обороны появились в некоторых зеленоградских домах Об этом сообщили местные жители.

На плакатах:

  • правила поведения в защитных сооружениях
  • базовый набор для «тревожного чемоданчика»
  • действия при эвакуации, катастрофическом затоплении, при радиационной или химической аварии
  • сигналы оповещения гражданской обороны и что по ним делать

Это четыре листа с мелким текстом, который довольно трудно прочитать. «Кто-то для галочки сделал, — возмущается местная жительница. — Прошу донести куда нужно, чтобы распечатали на листах более крупного формата».

Подобные плакаты в электронном виде (но не в точности эти) есть на сайте московского департамента по делам гражданской обороны в разделе «Документы — Полезная информация» (в поиске можно написать «плакат»).

Причина появления этих плакатов, вероятно, подписанный вчера президентом указ о введении в Москве режима повышенной готовности. Мэр уже заявил, что пока никаких ограничений для жителей не вводится, но будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Читайте также
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, гражданская оборона, бомбоубежище
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новая парковка и пешеходный проход возле «Ведогонь-театра» открылись после реконструкции. Парковка стала легальной, хотя число мест уменьшилось Новости
Инструкции гражданской обороны появились в некоторых зеленоградских домах. В них правила поведения в бомбоубежищах, состав «тревожного чемоданчика» и что делать при эвакуации Новости
Prospect School - школа иностранных языков с носителями Реклама
Как гейзеры из канализации убивают водоёмы рядом с Брёхово и Рузино. За несколько лет местные жители смогли добиться только коллекции бесполезных отписок Истории
Представлены варианты поезда для будущей высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Они пойдут через Зеленоград (когда-нибудь) Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 28 октября в досуговом центре «Заря» (корпус 233) Афиша
«Почувствуй себя на подиуме Крюковской недели моды». Как люди пытаются шутить про неудобства вокруг станции Жизнь
Госдума отказалась предоставить отсрочку от мобилизации отцам троих детей. Депутат от Зеленограда просто не стала голосовать Новости
Объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства пешеходной зоны в 4-м микрорайоне. Пока непонятно, как учитывают пожелания местных жителей Новости
Повторное использование вонючего грунта во дворах объяснили ошибкой водителя погрузчика Новости
Встреча с профессиональным иллюстратором и писательницей Марией Колкер — 23 октября в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
Студия «4hands Зеленоград» приглашает на маникюр и LPG — успейте записаться по супер-ценам Реклама
Ресторан, отель и СПА-зона в клубе «Анкор» — скоро открытие на Центральном проспекте Реклама
Два автобуса проехали на «красный». «Мосгортранс» отказывается объяснять причины подобных нарушений Истории
Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь
Юбилей клуба «Alex Fitness — Зеленоград». 20 октября гостей ждут уникальные тарифы, розыгрыш абонементов и концерт Реклама
Магазин одежды с фейковыми скидками открылся на улице Юности Новости
После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются Истории
Приподнятые «зебры» сделают на дороге вокруг 17-го микрорайона Новости
Зал ожидания на станции Крюково открылся после двухлетнего перерыва. Там есть электрические розетки, но холодно и нет охраны Новости
Музыкальный спектакль «Золушка» — 29 октября в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве Новости
Префектура впервые отчиталась о ходе мобилизации в Зеленограде. Вопросов меньше не стало Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру