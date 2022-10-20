Плакаты с инструкциями гражданской обороны появились в некоторых зеленоградских домах Об этом сообщили местные жители.

На плакатах:

правила поведения в защитных сооружениях

базовый набор для «тревожного чемоданчика»

действия при эвакуации, катастрофическом затоплении, при радиационной или химической аварии

сигналы оповещения гражданской обороны и что по ним делать

Это четыре листа с мелким текстом, который довольно трудно прочитать. «Кто-то для галочки сделал, — возмущается местная жительница. — Прошу донести куда нужно, чтобы распечатали на листах более крупного формата».

Подобные плакаты в электронном виде (но не в точности эти) есть на сайте московского департамента по делам гражданской обороны в разделе «Документы — Полезная информация» (в поиске можно написать «плакат»).

Причина появления этих плакатов, вероятно, подписанный вчера президентом указ о введении в Москве режима повышенной готовности. Мэр уже заявил, что пока никаких ограничений для жителей не вводится, но будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.