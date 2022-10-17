В корпусе 315, в бывшем помещении Сбера на улице Юности, мошенники снова открыли магазин одежды, которую распродают якобы после закрытия магазинов в каких-то московских ТЦ.

На самом деле никакие такие магазины нигде не закрывались, одежда куплена, по всей видимости, на каком-нибудь оптовом рынке, поставлена искусственно завышенная цена и с неё дают большую скидку — так можно неплохо заработать.