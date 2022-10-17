В корпусе 315, в бывшем помещении Сбера на улице Юности, мошенники снова открыли магазин одежды, которую распродают якобы после закрытия магазинов в каких-то московских ТЦ.
На самом деле никакие такие магазины нигде не закрывались, одежда куплена, по всей видимости, на каком-нибудь оптовом рынке, поставлена искусственно завышенная цена и с неё дают большую скидку — так можно неплохо заработать.
Эти распродажи кочуют по всему городу — на небольшой срок снимают пустующее помещение, впаривают свою одежду, кому успеют и уезжают, пока не примелькались (
и их не начали бить). Например, в апреле они работали на Крюковской площади (подробнее — по ссылке в первом комментарии)
Формально нарушений нет, кроме обмана в рекламе. Но, правда, сейчас они всё-таки допустили нарушение, закрепив мегафон, транслирующий рекламу, на стене — сейчас это прямо запрещено. Обращаем внимание правоохранительных органов и управы района Савёлки — тем более, они находятся в соседнем здании.