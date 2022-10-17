Магазин одежды с фейковыми скидками открылся на улице Юности 17.10.2022 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 315, в бывшем помещении Сбера на улице Юности, мошенники снова открыли магазин одежды, которую распродают якобы после закрытия магазинов в каких-то московских ТЦ.

На самом деле никакие такие магазины нигде не закрывались, одежда куплена, по всей видимости, на каком-нибудь оптовом рынке, поставлена искусственно завышенная цена и с неё дают большую скидку — так можно неплохо заработать.

Эти распродажи кочуют по всему городу — на небольшой срок снимают пустующее помещение, впаривают свою одежду, кому успеют и уезжают, пока не примелькались (и их не начали бить). Например, в апреле они работали на Крюковской площади (подробнее — по ссылке в первом комментарии)

Формально нарушений нет, кроме обмана в рекламе. Но, правда, сейчас они всё-таки допустили нарушение, закрепив мегафон, транслирующий рекламу, на стене — сейчас это прямо запрещено. Обращаем внимание правоохранительных органов и управы района Савёлки — тем более, они находятся в соседнем здании.

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Метки:
микрорайон 3, мошенничество, одежда
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