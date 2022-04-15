На людном проходе к станции Крюково на стремянку, увешанную шариками, взобрался молодой человек в красной футболке с надписью «Распродажа». Он размахивает видавшим виды указателем с такой же надписью и, ничуть не стесняясь, врёт в громкоговоритель: «В Москве на улице Новый Арбат обанкротился магазин брендовой одежды „Дом кожи и меха“ и мы теперь приехали сюда и распродаем все по закупочным ценам, сегодня работаем последний день». Сам магазин — небольшая комната с вешалками — чуть дальше. Выяснили, что в этом завывании правда и что на самом деле продают.
Оказалось, правда в словах промоутера есть, хоть и немного — это слова «мы теперь приехали сюда». Остальное — ложь. Нет никакого обанкротившегося магазина, продают не по закупочным ценам, работают не последний день.
Это быстро выясняется при очной ставке с администратором магазина. Он говорит, что продают одежду, купленную на оптовом рынке, а промоутер якобы сам придумал, как зазывать прохожих. То есть скидка 50-70 процентов — ложь. Впрочем, врут тут на каждом шагу — даже вывеска на входе зачем-то иногда меняют.
Например, вот эта куртка до распродажи стоила якобы почти 54 тысячи рублей. Но если на самом деле купить её на оптовом рынке, то можно поставить скидку хоть 70% и, продав доверчивому покупателю, неплохо заработать.
Эти распродажи кочуют по всему городу и хорошо знакомы некоторым нашим читателям. «Несколько лет этот „обанкротившийся“ магазин каждый месяц-два в Андреевке „распродавал“ остатки, — пишет в редакцию Мария. — Видимо поняли, что в одном месте стоять не выгодно». Видели их и с другой стороны железной дороги, в 18-м микрорайоне, и в 12-м, и в 1-м, и в 6-м.
Оксана купила у них дубленки и кожаную куртку, но потом поняла, что всё это не натуральное и «ценник надо делить на три». Она отнесла вещи обратно и возврат приняли.
Но так бывает не всегда. Евгений рассказал, что «разговорился с одной старушкой, которой втюхали там за 15 тысяч якобы кожаное пальто, а там клеёнка, но деньги возвращать отказываются». Самого Евгения на такой распродаже обманули три года назад, продав «кожаную» куртку за 11 тысяч рублей при первоначальной цене якобы в 40. Он утверждает, что продавцы чем-то смазывают эти куртки, что на первый взгляд выглядит и даже пахнет действительно как кожа". Поэтому те, кто плохо разбирается в материалах верят. Натуральная шерсть же в итоге оказывается обычным синтепоном.
Когда сотрудник магазина понимает, что перед ним не просто покупатель, то сразу говорит, что кожа и мех искусственные. Исключения составляют несколько шуб из натурального меха — на них даже есть маркировка «Честный знак», который проходит проверку.
Непонятно, как квалифицировать эту «распродажу». С бытовой точки зрения это очевидный обман, мошенничество. Но, похоже, полиции нет до него дела. Свекровь нашей читательницы Оксаны купила на такой распродаже одежду за 22 тысячи, но обращение в полицию не помогло. Другой наш читатель, Алексей, рассказал, что обращался к участковому, но тот ему ответил, что продавцы ничего не нарушают.
Пока люди просто проходят мимо, власти не будут влиять на обманщиков. Напишите о нарушении в полицию (сайт 77.мвд.рф), а также в префектуру — при достаточном количестве обращений, возможно, они смогут хотя бы убедить владельца помещения выгнать обманщиков.