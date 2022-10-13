Дополнительный бесплатный прием ЛОР-врачей с последующим лечением организовали в горбольнице — в поликлиниках приема можно ждать долго, по полторы-две недели.



Телефон для записи на консультацию к оториноларингологу 8-968-710-66-86 (по будням с 11 до 14).



Диагностика и лечение различных заболеваний уха, горла, носа проходит по ОМС. Специалисты вас осмотрят, изучат медицинскую документацию и при наличии показаний для госпитализации выдадут направление в стационар кратковременного пребывания (лечение в режиме одного дня) или в круглосуточный стационар.

Прием ведут врачи-оториноларингологи: Елена Непряхина, Татьяна Михайлова Светлана Шумилова.