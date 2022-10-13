Дополнительный бесплатный прием ЛОР-врачей с последующим лечением организовали в горбольнице — в поликлиниках приема можно ждать долго, по полторы-две недели.
Телефон для записи на консультацию к оториноларингологу 8-968-710-66-86 (по будням с 11 до 14).
Диагностика и лечение различных заболеваний уха, горла, носа проходит по ОМС. Специалисты вас осмотрят, изучат медицинскую документацию и при наличии показаний для госпитализации выдадут направление в стационар кратковременного пребывания (лечение в режиме одного дня) или в круглосуточный стационар.
Прием ведут врачи-оториноларингологи: Елена Непряхина, Татьяна Михайлова Светлана Шумилова.
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + крестцовый + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
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