Плитку возле одного из домов 14-го микрорайона решили заменить на асфальт 13.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Плитку возле корпуса 1462 решили заменить на асфальт. Это следует из решения депутатов Крюково. На эти цели (замена 431 кв.м. плитки) планируют потратить 1,3 млн рублей.

Зачем это нужно и когда сделают ремонт, пока неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» отправили запрос в управу.

Раньше стало известно, что плитку на асфальт при благоустройстве начали менять повсеместно. Причины называют разные. Например, проблемы при зимней уборке. Хотя ещё два-три года назад об этих сложностях ничего не говорили.

Читайте также
При благоустройстве дворов в Зеленограде начали отказываться от плитки
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 14, благоустройство, плитка, корпус 1462
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Не открывайте и тяните время» Что происходит с предоставлением отсрочки от мобилизации для многодетных Истории
Кулинарная компания «ЗелФишка» обновила меню — скидка 50% на японские блюда Реклама
Плитку возле одного из домов 14-го микрорайона решили заменить на асфальт Новости
Для входа в школы оставили по одной калитке. Чиновники объясняют это безопасностью, но ученики и родители видят только неудобство Истории
День красоты в салоне «Никор» (совместно с брендом Institut Esthederm) — 18 октября будут скидки, подарки, специальные мероприятия Реклама
Зеленоградский военкомат начал сам решать, кому из сотрудников оборонных предприятий предоставить отсрочку Истории
МЖК взял в аренду участок земли за корпусом 531. Здесь будет центральная часть парка удивительных камней Новости
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (на Панфиловском проспекте) — приглашает на работу Реклама
Симфосказка «Руслан и Людмила» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 30 октября в ДК Афиша
Школы, студии и уроки рисования и живописи для детей - выбирайте по возрасту и месту занятий Дети
Ремонт на Фирсановском мосту обещают закончить к концу года. Это будет уже третья попытка Новости
Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016) Реклама
Массовые отмены электричек c 11 по 20 октября Новости
Что за маленький самолет кружит над городом много часов? Ответы
Пешеходный мост в Крюково снова начал обледеневать Новости
Расширены условия отсрочки от мобилизации для многодетных. Так приказал начальника генштаба Новости
Сбор старой бытовой техники и электроники в Зеленограде — 15 октября на площади Юности Афиша
Экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТа — 15 октября для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Афиша
Прямая трансляция футбола «ЦСКА-Спартак» — 16 октября в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
«Первый директор всего Зеленограда Фёдор Лукин на фоне трёх советских вождей» — в историческом лектории «Зеленоград.ру» 19 октября Афиша
После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются Истории
«Микрон» поможет НМ-Тех запустить производственную линию бывшего завода «Ангстрем-Т» Новости
Огнетушители втридорога продают мошенники под видом проверки Истории
Массаж для женщин от Ирины Сафоновой — авторские методики коррекции фигуры и омоложения Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру