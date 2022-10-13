Зачем это нужно и когда сделают ремонт, пока неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» отправили запрос в управу.

Раньше стало известно, что плитку на асфальт при благоустройстве начали менять повсеместно. Причины называют разные. Например, проблемы при зимней уборке. Хотя ещё два-три года назад об этих сложностях ничего не говорили.