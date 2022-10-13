При благоустройстве дворов в Зеленограде начали отказываться от плитки
Плитку возле корпуса 1462 решили заменить на асфальт. Это следует из решения депутатов Крюково. На эти цели (замена 431 кв.м. плитки) планируют потратить 1,3 млн рублей.
Зачем это нужно и когда сделают ремонт, пока неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» отправили запрос в управу.
Раньше стало известно, что плитку на асфальт при благоустройстве начали менять повсеместно. Причины называют разные. Например, проблемы при зимней уборке. Хотя ещё два-три года назад об этих сложностях ничего не говорили.
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