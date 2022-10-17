На объездной дороге 17-го микрорайона устроят шесть приподнятых пешеходных переходов — совмещенных с «лежачими полицейскими». Работы должны начаться в ближайшее время. Переход такого типа сделали в прошлом году в старом городе между площадью Юности и 1-м микрорайоном. Считается, что эти «зебры» более безопасны для пешеходов, чем обычные.

На объездной дороге 17-го микрорайона приподнятые переходы решено устроить возле домов 33 (корпус 5), 33А (корпус 4), 37 (корпус 1 и 3) и гипермаркета Selgros. Они будут нерегулируемыми (без светофоров). Дополнительной подсветки устраивать не будут. В документации торгов на выполнение этих работ указан срок с 15 октября по 10 ноября. Но в префектуре «Зеленоград.ру» назвали другой планируемый срок окончания работ — конец декабря. Контракт на устройство переходов заключен управой района Крюково с индивидуальным предпринимателем А.И. Бурнусузян

Транспортный поток на объездной дороге 17-го микрорайона не особо большой, но пешеходы переходят дорогу часто. Идут к автобусным остановкам, парковкам, спускаются в парк и просто гуляют.

Делать совмещенные с «лежачими полицейскими» (искусственными неровностями) приподнятые переходы в Зеленограде решили в прошлом году. Тогда наметили десять адресов — на дорогах вокруг микрорайонов с не особо интенсивным движением транспорта, но с частыми переходами через проезжую часть пешеходов. Такие элементы заставляют водителей снизить скорость и подчеркивают приоритет пешеходов на конкретных участках. Устроенный у корпуса 128 приподнятый и освещенный переход технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович назвал «прорывом года» и «мечтой урбаниста». И пешеходы, и водители в тёмное время суток максимально хорошо видят эти подходы, саму «зебру» и друг друга, отметил Антонович, а больше идеальному переходу ничего не надо. Проекторы, проекции разметки на дорогу, моргающие лампочки, лежачие полицейские и какие-то другие «навороты» не нужны и бессмысленны.