Мальчику Андриану Полещуку из Зеленограда с диагнозом СМА собирают средства на реабилитацию 04.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Два года назад маленький Андриан Полещук получил укол самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — «Золгенсма». Состояние здоровья улучшается, но медленно. Сейчас ему почти четыре года, и чтобы он смог встать на ноги, ему необходима поддерживающая терапия.

Применение препарата «Рисдиплам» в комплексе с результатами, полученными после лечения «Золгенсмой» позволит обеспечить рост и укрепление мышц, восстановить утраченные навыки и освоить новые за счет комплексного воздействия препаратов и дополнительной выработки необходимого мышцам белка.

Зеленоградский фонд «Важные люди» открыл сбор на годовой курс поддерживающей терапии препаратом «Рисдиплам», стоимость которого составляет 15 миллионов рублей. Самый простой способ помочь — отправить смс на короткий номер 3434 с текстом ВАЖНЫЕ 500, где 500 — любая сумма пожертвования. Другие способы поддержать сбор средств для Андриана — на сайте фонда.

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Метки:
благотворительность, сма (спинально-мышечная атрофия), полещук андриан
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