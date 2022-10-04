Применение препарата «Рисдиплам» в комплексе с результатами, полученными после лечения «Золгенсмой» позволит обеспечить рост и укрепление мышц, восстановить утраченные навыки и освоить новые за счет комплексного воздействия препаратов и дополнительной выработки необходимого мышцам белка.

Зеленоградский фонд «Важные люди» открыл сбор на годовой курс поддерживающей терапии препаратом «Рисдиплам», стоимость которого составляет 15 миллионов рублей. Самый простой способ помочь — отправить смс на короткий номер 3434 с текстом ВАЖНЫЕ 500, где 500 — любая сумма пожертвования. Другие способы поддержать сбор средств для Андриана — на сайте фонда.