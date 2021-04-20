Один укол самого дорогого лекарства дешевле, чем лечиться всю жизнь

Семьи Тимура и Андриана собирали по 2,4 млн долларов, чтобы сделать единственную инъекцию, которая избавит их детей от спинальной мышечной атрофии (СМА). Это смертельно опасное нейродегенеративное заболевание, в процессе его развития у человека постепенная атрофируется скелетная мускулатура, он теряет или так и не приобретает способности ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. СМА-пациенты без должного ухода и лечения постепенно утрачивают способность самостоятельно дышать, глотать, кашлять.

СМА возникает из-за потери участка хромосомы или точечной мутации гена SMN1 в пятой хромосоме. Пока что единственным препаратом, который способен восстановить нарушенный ген и навсегда избавить от СМА, считается Zolgensma. Он стоит 2,4 млн долларов и не зарегистрирован в России. В нашей стране для помощи СМА-пациентам используют препарат «Спинраза», который не вылечивает болезнь, а является поддерживающей терапией и необходим на протяжении всей жизни. Первый год лечения «Спинразой» стоит 45 миллионов рублей — это шесть инъекций. Дальше лечение будет стоить 20 миллионов в год всю жизнь пациента. После шести лет применения «Спинраза» начнет обходиться дороже «Золдженсмы».

В конце 2020 года в России одобрили еще один препарат — рисдиплам (торговое наименование «Эврисди»). Он разработан компанией Roche в сотрудничестве с PTC Therapeutics и SMA Foundation. Это лекарство можно принимать на дому: оно применяется в жидкой форме один раз в сутки через рот. Цена рисдиплама — 340 тысяч долларов в год (около 26 миллионов). Лечение пожизненное.