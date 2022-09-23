Качели оборвались, когда на них был ребенок. Он упал и ушибся 23.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Оборвались качели на площадке «У белочки», возле корпуса 511. Со слов ребёнка, мама которого прислала фотографии в чат «Жилищнику», упал его ровесник восьми лет. Ушиб бок.

К этим качелям вообще есть вопросы, добавляет она — качели достаточно низкие для взрослого ребёнка, но небезопасные для малыша.

По правилам должны проводить ежедневный «визуальный осмотр» площадок на предмет возможных неполадок. Когда последний раз осматривали эти качели на самом деле, неизвестно.

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Качели оборвались, когда на них был ребенок. Он упал и ушибся Новости
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