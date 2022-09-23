Крафт-маркет «Выходная встреча» — каждую неделю в гастрономическом центре «Станция». Список участников
Универмаг только российских брендов одежды, обуви и аксессуаров «Телеграф» откроется 1 октября в «Зеленопарке». Здесь обещают более 70 брендов и более 10 тысяч позиций «интересной и небанальной одежды по доступным ценам».
Фото: ТРЦ "Зеленопарк"
Всё это будет собрано в одном открытом пространстве с просторными примерочными и общей кассовой зоной. На фото, которые сделали в «Зеленопарке», подготовка к открытию.
В Москве «Телеграф» уже работает в ТЦ «Сокольники» и «Афимолл». Причем вещи, созданные в Москве, выделены в отдельную секцию. При поддержке мэрии московские производители, отобранные экспертами, получили возможность выставлять свои товары на льготных условиях.
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Универмаг только российских брендов одежды, обуви и аксессуаров «Телеграф» откроется в «Зеленопарке» Новости
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