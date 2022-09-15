Мэр Москвы Сергей Собянин приедет в четверг, 15 сентября, в Зеленоград. Из-за этого в городе возможны ограничения движения и парковки. Например, очевидцы сообщают о полностью закрытой парковке перед театром «Ведогонь» — на въезде кирпич и машина ДПС.
Также в городе заметили специальный автобус — мобильный ситуационный центр ЦОДД — его ещё называют «штаб на колёсах». Возможно, это тоже связано с приездом мэра.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
A T
Зачем ограничения парковки и движения? Как будто высокий гость из далёкой страны изволил почтить своим торжественным визитом провинциальный городок, а не главный городской/региональный чиновник, стоящий над местным самоуправлением, в рабочем порядке приезжает на часть территории, вверенной ему в соответствии с его профессиональными обязанностями.
3
«Я приезжаю, такой большой и грозный». Зеленоградский тренер предлагает защиту детям, которых травят ровесники. Мы с ним поговорили Истории
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Партнёрский материал
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят Истории
Все избранные муниципальные депутаты Зеленограда или из «Единой России», или подконтрольны мэрии. Рассказываем, кто выбран Новости
Где купить отличный диван за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — с 9 по 12 сентября Реклама
Новое огораживание в Зеленограде — забор вокруг дачного поселка «Трамвай» в 9-м микрорайоне перережет пешеходные пути ко Дворцу творчества Истории
«Загадки зеленоградских адресов. Почему в адресах нашего города почти нет улиц» — в лектории «Зеленоград.ру» 5 октября Афиша