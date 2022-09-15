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Мэр Москвы Сергей Собянин приедет в четверг Зеленоград. Возможны ограничения для транспорта 15.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин приедет в четверг, 15 сентября, в Зеленоград. Из-за этого в городе возможны ограничения движения и парковки. Например, очевидцы сообщают о полностью закрытой парковке перед театром «Ведогонь» — на въезде кирпич и машина ДПС.

Также в городе заметили специальный автобус — мобильный ситуационный центр ЦОДД — его ещё называют «штаб на колёсах». Возможно, это тоже связано с приездом мэра.

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Обсуждение
A T
52 минуты назад
Зачем ограничения парковки и движения? Как будто высокий гость из далёкой страны изволил почтить своим торжественным визитом провинциальный городок, а не главный городской/региональный чиновник, стоящий над местным самоуправлением, в рабочем порядке приезжает на часть территории, вверенной ему в соответствии с его профессиональными обязанностями.
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