Мэр Москвы Сергей Собянин приедет в четверг, 15 сентября, в Зеленоград. Из-за этого в городе возможны ограничения движения и парковки. Например, очевидцы сообщают о полностью закрытой парковке перед театром «Ведогонь» — на въезде кирпич и машина ДПС.

Также в городе заметили специальный автобус — мобильный ситуационный центр ЦОДД — его ещё называют «штаб на колёсах». Возможно, это тоже связано с приездом мэра.