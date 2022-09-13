У магазина в 3-м микрорайоне полиция задержала человека за продажу марихуаны. У него дома в Московской области нашли 30 кустов растущей конопли, а также 270 грамм «частей конопли» и ещё другой наркотик в таблетках.
Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в зеленоградской полиции.
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