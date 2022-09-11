Автомобиль «Ламборгини» врезался в автобус 400Э на М11, по пути в Зеленоград, в субботу днем. Машина полностью сгорела. У автобуса выбито стекло.

По официальным данным водитель машины получил лишь легкие травмы, а больше никто не пострадал. Однако пассажиров автобуса засыпало осколками стекла. «Сильнейший удар, до сих пор в стрессе, вся в стёклах добралась домой» , — говорит Елизавета, которая ехала в этом автобусе.