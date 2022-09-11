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«Ламборгини» врезался в 400-й автобус и полностью сгорел 11.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль «Ламборгини» врезался в автобус 400Э на М11, по пути в Зеленоград, в субботу днем. Машина полностью сгорела. У автобуса выбито стекло.

По официальным данным водитель машины получил лишь легкие травмы, а больше никто не пострадал. Однако пассажиров автобуса засыпало осколками стекла. «Сильнейший удар, до сих пор в стрессе, вся в стёклах добралась домой» , — говорит Елизавета, которая ехала в этом автобусе.

Этот желтый «Ламборгини» до аварии видели в разных местах Зеленограда — в районе «Студенческой» и на Кутузовском шоссе. «Он сегодня на полной скорости гнал в районе Студенческой. Я ещё подумала, что за козёл?»

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Метки:
дтп
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Обсуждение
qwerty qwerty
12 сентября
400Э едут в правой полосе на М11. Что там диабло делало не знаю)))
Антон Рrrrr
12 сентября
Что там диабло делало не знаю
В шашечки играло, наверное.
Или, очередная тина канделаки каталась на коленках у очередного сулеймана. Хотя, там был Феррари...
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