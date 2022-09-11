Как автомобили гоняли гоняли по Ленинградскому шоссе, когда еще там не было асфальта. А гонщики гибли на тех же местах, что и сейчас
Фото: Максим Викторович
Автомобиль «Ламборгини» врезался в автобус 400Э на М11, по пути в Зеленоград, в субботу днем. Машина полностью сгорела. У автобуса выбито стекло.
По официальным данным водитель машины получил лишь легкие травмы, а больше никто не пострадал. Однако пассажиров автобуса засыпало осколками стекла. «Сильнейший удар, до сих пор в стрессе, вся в стёклах добралась домой» , — говорит Елизавета, которая ехала в этом автобусе.
Фото: Андрей Бессонов
Этот желтый «Ламборгини» до аварии видели в разных местах Зеленограда — в районе «Студенческой» и на Кутузовском шоссе. «Он сегодня на полной скорости гнал в районе Студенческой. Я ещё подумала, что за козёл?»
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