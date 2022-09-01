На площади Юности поставили качели — для них соорудили специальную конструкцию с символикой Дня города. Такую же ставят на Центральном проспекте, возле «1000 мелочей»
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