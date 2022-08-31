Семь школ Зеленограда вошли в число лучших школ Москвы за 2021/2022 учебный год 31.08.2022 ZELENOGRAD.RU

В начале учебного года департамент образования традиционно подвёл итоги предыдущего учебного года и опубликовал рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование. Лучшие 400 школ поделены на группы, первые 170 школ получают денежные гранты мэра. Рассказываем про успехи зеленоградских школ.

Список лучших

В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам 2021/22 учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.

Школы 1557 и 853 — во второй группе рейтинга (21-70 места) с грантами по 25 миллионов.

Школы 1194, 1528 и 2045 — в третьей группе (71-170 места) с грантами по 15 миллионов. Школа 1194 ухудшила свои показатели по сравнению с прошлым годом — она была во второй группе.

Школы 1150 и 1353 — в четвертой группе (171-220 места). Школа 1353 ухудшила свои показатели по сравнению с прошлым годом.

Школы 1151, 618 и 854 — в последней группе рейтинга (301-400 мест). Они отмечены за «заметный вклад в качественное образование». Гранты они не получили. Школа 1151 ухудшила свои по сравнению с прошлым годом.

Три школы — 1194, 1353 и 1151 — ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, когда они были в группах более высокого уровня.

Школы 609, 719, 842 и 1912 не вошли в число лучших четырёхсот школ Москвы, как и в прошлом году.

Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам. Это важная, но не определяющая сумма в бюджете школы. Например, 25-миллионный грант для школы 1557 в прошлом году составил меньше трёх процентов общей суммы доходов.

Как считают

Методика составления рейтинга описана и утверждена экспертным советом. Среди критериев:

  • качественное образование — по итогам ОГЭ и ЕГЭ
  • развитие талантов — успехи и охват школьников олимпиадами
  • работа детсадов — переход детей в первые классы той же школы
  • профилактика правонарушений — баллы за всех не совершивших правонарушений учеников, особенно за тех, кто исправился
  • инклюзивное образование — баллы по предыдущим критериям, полученные детьми с инвалидностью, умножаются на повышающий коэффициент
  • социокультурное развитие — успехи на олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура храмов столицы», «Не прервется связь поколений», «Мой район в годы войны»
  • профессиональные умения — успехи на соревнованиях WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior, «Абилимпикс» и другие
  • любительский спорт — успехи в командных межшкольных соревнованиях и сдаче ГТО
  • удовлетворенность семей— результаты независимых диагностик с видеоконтролем, повышающий коэффициент за учеников, которые продолжили учебу в той же школе после

Что изменилось

Составляя сводный рейтинг зеленоградских школ в прошлом году «Зеленоград.ру» отмечал, что у рейтинга по вкладу в качественное образование есть серьёзный недостаток — преимущество в нем получают школы с большим числом учеников. Маленькой школе даже с отличными результатами было крайне сложно набрать большое число баллов.

Департамент образования услышал нас и внес изменения в методику подсчета «для выравнивания конкурентных условий школ с разным количеством обучающихся». Если вкратце, баллы рейтинга учитываются полностью только за 25 лучших учеников, а дальше действует понижающий коэффициент: для учеников с 26 по 50-го — коэффициент 0,8; по 75-го коэффициент 0,5, а все остальные — 0,2.

То есть большая школа, у которой лишь немного сильных учеников, а остальные показывают относительно плохие результаты, проиграет маленькой школе у которой все ученики показывают относительно хорошие результаты.

В начале сентября департамент образования опубликует «олимпиадный рейтинг» школ, после чего мы обновим сводный рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам. Следите за анонсами.

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Метки:
школы, рейтинг школ
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