Список лучших

В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам 2021/22 учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.

Школы 1557 и 853 — во второй группе рейтинга (21-70 места) с грантами по 25 миллионов.

Школы 1194, 1528 и 2045 — в третьей группе (71-170 места) с грантами по 15 миллионов. Школа 1194 ухудшила свои показатели по сравнению с прошлым годом — она была во второй группе.

Школы 1150 и 1353 — в четвертой группе (171-220 места). Школа 1353 ухудшила свои показатели по сравнению с прошлым годом.

Школы 1151, 618 и 854 — в последней группе рейтинга (301-400 мест). Они отмечены за «заметный вклад в качественное образование». Гранты они не получили. Школа 1151 ухудшила свои по сравнению с прошлым годом.

Три школы — 1194, 1353 и 1151 — ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, когда они были в группах более высокого уровня.

Школы 609, 719, 842 и 1912 не вошли в число лучших четырёхсот школ Москвы, как и в прошлом году.

Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам. Это важная, но не определяющая сумма в бюджете школы. Например, 25-миллионный грант для школы 1557 в прошлом году составил меньше трёх процентов общей суммы доходов.